Ecco perché questo soldato non è un mercenario francese ucciso da Hamas

Rilassato, con il braccio poggiato a un muro e l’espressione determinata. Così appare quello che secondo chi condivide la sua immagine sui social sarebbe un mercenario francese ucciso da Hamas mentre combatteva a Gaza. In realtà, la foto risale al 2013 e non è stata scattata a Gaza. Vediamo nel dettaglio perché quello mostrato non è un mercenario francese ucciso da Hamas.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Il capo della banda di mercenari francesi “Les Commandos”, che partecipava al massacro dei bambini palestinesi a Gaza per uno stipendio mensile di 15.000 euro, è stato ucciso dai combattenti di Hamas insieme a 5 suoi complici in un tunnel nella Striscia di Gaza

Francesi che combattono a Gaza?

Il contenuto circola in seguito alla diffusione di materiale mediatico in cui almeno un soldato che combatte con l’esercito Israeliano a Gaza viene sentito parlare in francese. La clip mostra un presunto militante di Hamas catturato, legato e bendato, mentre viene insultato in francese da chi gira il video affermando che i terroristi prigionieri vengono torturati. In merito al caso, il portavoce del ministero degli Esteri a della Francia Cristophe Lemoine ha reso noto – citato dal Times of Israel – che se dovessero commettere crimini di guerra, i cittadini francesi verranno regolarmente posti a processo nel loro Paese.

Non ci sono notizie che menzionano un invio di truppe da parte della Francia. Ci sono, invece, diversi articoli che menzionano la presenza di cittadini francesi arruolatisi volontariamente con le IDF, assieme a soldati franco-israeliani. Secondo le cifre riportate da Humanité, si tratterebbe in totale di 4 mila uomini. Il fenomeno è noto in Francia fin da gennaio e documentato sia con storie sia con dati, in questo caso riportati da Le Parisien.

L’uomo nella foto non è un mercenario francese

Quel che è certo è che quello mostrato nell’immagine che circola sui social non è un mercenario francese ucciso da Hamas. La foto risale al 6 maggio 2013. Si tratta di uno scatto di Uriel Sinai disponibile nel repository di Getty Images con ID 168162970. Ad essere inquadrato è un soldato israeliano della brigata Golani mentre prende parte ad un’esercitazione vicino al confine con la Siria sulle alture di Golan, originariamente siriane ma occupate da Israele.

Conclusioni

