No! Benjamin Netanyahu non è “killer dell’anno” nella copertina di Time

Circolano diverse condivisioni Facebook dove si vede una copertina del Time nella quale Benjamin Netanyahu sarebbe stato nominato «killer dell’anno» per presunti crimini di guerra da parte di Israele contro la Palestina. Esiste già una analisi dove i colleghi di Reuters dimostrano che si tratta di un fotomontaggio.

Per chi ha fretta:

Circola lo screen di una copertina del Time dove il Premier israeliano Netanyahu viene nominato killer dell’anno.

Si tratta però di un fotomontaggio conclamato.

Analisi

Le condivisioni nostrane della copertina di Benjamin Netanyahu «killer dell’anno» sono accompagnate dalla seguente didascalia:

“TIME”, KILLER dell’anno,

Responsabile di:

– Crimini di guerra

– Crimine di apartheid

– Crimine di genocidio

Benjamin Netanyahu killer dell’anno?

Come accennato, la copertina del Time con Benjamin Netanyahu «killer of the Year» è un falso conclamato. L’immagine circolava originalmente su X (ex Twitter) e Instagram. I colleghi di Reuters hanno cercato inutilmente la copertina in oggetto e un portavoce del Time ha finalmente confermato che la rivista non ha mai pubblicato una copertina del genere.

Conclusioni

Abbiamo accertato che la copertina del Time nella quale Benjamin Netanyahu viene presentato come assassino dell’anno non è mai esistita. Si tratta infatti di un fotomontaggio.

