Perché la ragazza di questo video TikTok non è l’israeliana Liri Albag ostaggio di Hamas

Circolano da mesi diversi post dove si sostiene che Liri Albag, una delle ragazze ostaggio di Hamas del 7 ottobre 2023, sia una soldatessa tiktoker che derideva i palestinesi ballando in un video. La narrazione è tornata a circolare a seguito della diffusione di una clip dove viene ripresa durante la cattura da parte dei terroristi di Hamas. La divisa indossata nel video e la diffusione delle due immagini per sostenere l’accusa smentiscono il tutto: sono due ragazze diverse.

La narrazione circola anche testualmente, come possiamo notare dai seguenti post su Twitter/X del 22 maggio 2024 (1–2):

«Ma quella budrillona con gli occhiali e felpa azzurra non è una soldatessa IDF apparsa in un video che ballava come un ossessa in divisa ?? 99% si»

Le immagini di Albag circolano da mesi, come dimostrato da un post del 9 gennaio 2024 che riprende un fotogramma del video attualmente diffuso. Come si nota dal contenuto condiviso, già all’epoca si sosteneva che fosse la soldatessa protagonista di una clip musicale diffusa dall’esercito israeliano:

Il primo elemento da tenere in considerazione nel video è la fourragère verde sulla spalla sinistra della soldatessa. Si tratta di una corda intrecciata che indica un ruolo all’interno delle forze armate.

Ecco una descrizione del ruolo indicato dalla fourragère verde all’interno delle forze armate israeliane:

The Green string Aiguillette fourragère is a military award to instruction – training graduates command soldiers, tanks and guide new recruits in the Armored Corps commanders graduates commanders fighting backup (MAGAL) or Air Force, diagnose behavioral sciences in the Navy and fitness instructors, The IDF and the Israel Police, string (“string”, Aiguillette) is part of the regular uniforms both work clothes and holiday clothes.

IDF drawstring / fourragère color indicates the Job or training of a soldier who wears it and is usually worn on the left shoulder.

Used mostly by soldiers who fill different instruction Jobs in the IDF.