No! Questo non è un bambino palestinese che piange dopo un bombardamento israeliano a Gaza

A seguito dell’assalto dei terroristi di Hamas contro Israele, la striscia di Gaza è stata oggetto di bombardamenti da parte di Tel Aviv. Non sono mancate vittime civili, tra questi anche bambini. Sui social circolano diverse foto e video che vorrebbero testimoniare quanto accade da ambo le parti, ma in alcuni casi si trattano di immagini vecchie e decontestualizzate, provenienti in alcuni casi da altre parti del mondo. È il caso di una clip di un presunto bambino palestinese che piange per la scomparsa di sua sorella.

Per chi ha fretta

Il video viene pubblicato sostenendo che si tratti di un episodio avvenuto a Gaza.

La clip proviene da un servizio del 2014 riguardante la Siria.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione:

FATE IN FRETTA A VEDERLO PERCHè STO SCHIFO DI PIATTAFORMA CENSURA TUTTO. Secondo il governo israeliano questi bambini sono “Animali Umani” indegni di cibo e acqua. Se arrivano in un ospedale, ci sono buone probabilità che Israele bombardi quell’ospedale. Pregate per tutti i bambini innocenti e per i medici che lavorano a Gaza.

Troviamo lo stesso testo anche in altre condivisioni:

Video della Siria del 2014

Il video non è nuovo. La scena viene ripresa in un servizio pubblicato il 30 aprile 2014 dal canale Youtube “Abo wkaas aleppo“.

Conclusioni

Contrariamente a quanto diffuso online, il video non mostra un bambino palestinese che piange dopo un bombardamento israeliano a Gaza.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: