Dal Festival Supernova al kibbutz Be’eri, le stragi di Hamas viste dalle telecamere di sicurezza – Il video

Intorno alle 6 del mattino di sabato 7 ottobre 2023, i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione nel kibbutz di Be’eri, vicino al confine con Gaza. Poco distante dalla comunità israeliana era in corso il Festival Supernova, presso un’area a sud verso il kibbutz di Re’im, dove i terroristi palestinesi hanno ucciso centinaia di persone inseguendo e giustiziando chiunque tentasse di fuggire. A seguito della strage, sono stati recuperati i filmati delle telecamere di sorveglianza dei kibbutz e delle dashcam installate nelle automobili delle vittime. Le immagini testimoniano la freddezza e l’assenza di ogni forma di pietà da parte dei terroristi, decisi non solo ad uccidere ma anche a saccheggiare i corpi delle vittime. Abbiamo scelto alcune delle riprese, quelle meno cruente, e le abbiamo in parte oscurate per potervele mostrare in questa cronistoria.

Il video

Il tuo browser non supporta il tag iframe



