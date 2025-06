Il nuovo piano fiscale di Trump scatena le critiche di Musk: «Folle e distruttivo, eliminerà milioni di posti di lavoro»

«La più recente bozza del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un danno strategico immenso al nostro Paese!», ha scritto Musk su X

Elon Musk sferra un duro attacco alla proposta di legge firmata da Donald Trump per tagliare le tasse e aumentare la spesa per la difesa. In un post pubblicato su X, il miliardario ha definito il provvedimento «assolutamente folle e distruttivo». «La più recente bozza del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un danno strategico immenso al nostro Paese!», ha scritto ancora Musk. «Distribuisce sovvenzioni a industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro».

La posizione di Musk

Le critiche di Musk arrivano a poche settimane dalla fine di una disputa pubblica tra lui e Trump, scoppiata proprio in seguito alla posizione del fondatore di Tesla e SpaceX contro alcune misure economiche contenute nei precedenti progetti legislativi repubblicani. Questa volta nel mirino di Musk, in particolare, ci sarebbe l’orientamento del piano fiscale che – secondo la sua lettura – favorirebbe settori economici tradizionali a scapito dell’innovazione tecnologica e delle industrie emergenti. Un messaggio coerente con le sue posizioni storiche, che da tempo invocano incentivi a favore di energie rinnovabili, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate.