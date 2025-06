Donald Trump, il post misterioso su Elon Musk pulito dalle droghe e le occhiatacce di Giorgia Meloni al G7 – Il video

Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un pezzo di diretta di Fox news in cui si discute di Elon Musk, ma c’è anche un riferimento a Giorgia Meloni che lascia qualche dubbio. In collegamento con il comico John Crist, nel video si discute sull’ultima trovata del miliardario sudafricano e le sue analisi delle urine diffuse su X. È stata la sua risposta al mondo per dire che non c’è traccia nel suo corpo di ketamina e altre sostanze. A differenza di quanto sostenevano i media americani, New York Times in testa, secondo cui Musk abusasse di diverse droghe anche durante la campagna elettorale di Trump.

Il bandone di Fox sulle facce di Giorgia Meloni

C’è chi però si interroga su che cosa volesse davvero segnalare Trump con il suo post, visto che nel video appare in bella vista il bandone di Fox che cita una scena al G7 con Meloni protagonista. Appena poche ore prima, il presidente Usa aveva incontrato la premier Meloni a Kananaskis. I due si sono intrattenuti in diverse conversazioni anche private, segno che il rapporto tra i due pare tenere. La stessa Meloni è stata intercettata dalle telecamere anche mentre chiacchierava con il presidente francese Emmanuel Macron. I due, seduti alla tavola rotonda, erano presi in una fitta conversazione, a cui Meloni ha reagito con una serie di espressioni, prima stupita e poi seccata con gli occhi rivolti al cielo. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo. E che forse non ha lasciato indifferente anche Trump, che ha assistito in diretta a quella scena.