Macron sussurra all’orecchio di Meloni, lei alza gli occhi al cielo: «Che cosa le ha detto?». La scena al G7 quando entra Trump – Il video

Mentre i due parlano fitto seduti alla tavola rotonda del vertice di Kananaskis, arriva il presidente Usa Donald Trump. Ma la conversazione tra i due non si ferma

«Che cosa avrà detto Macron a Meloni?» si chiedono corrispondenti e osservatori davanti alle immagini virali dello scambio furtivo al G7 in Canada. La premier italiana già prima di sedere alla tavola rotonda per il vertice di Kananaskis, aveva avuto un breve scambio di battute con il presidente Usa Donald Trump. Poi si era fermata a chiacchierare con il francese Emmanuel Macron. Tra i due gli scambi di battute sono andate avanti poco prima che Trump prendesse posto al tavolo del vertice.

Le parole di Macron all’orecchio di Meloni

Dalle immagini diffuse anche dalle Tv americane come Fox News si vede Macron parlare fitto con Giorgia Meloni. Il presidente francese mette la mano davanti alla bocca, per evitare che le telecamere potessero carpire il suo labiale. La premier italiana tende l’orecchio, finché riceve una notizia che prima sembra sorprenderla. Poi Macron continua e Meloni reagisce sollevando gli occhi al cielo e mettendosi la mano in fronte. Lo scambio va ancora un po’ avanti anche quando ormai Trump è arrivato. Che cosa si siano detti però la premier italiana e il presidente francese per ora resta un mistero che però ha già tutti gli ingredienti per diventare un meme virale.