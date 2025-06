Elon Musk posta su X il suo esame delle urine: la risposta alle accuse sul consumo di droghe

L'ex consigliere di Trump continua a negare l'uso di sostanze stupefacenti. E pubblica l'ultimo referto medico sui social

Elon Musk risponde alle accuse del New York Times sul consumo di droghe e lo fa pubblicando su X i risultati del suo esame delle urine, in cui risulta negativo a tutte le sostanze stupefacenti. Nessun commento o altre parole, se non un semplice «lol» che accompagna il post. Secondo il quotidiano americano, Musk avrebbe assunto regolarmente cocktail fatti da Adderall. Solitamente usato per il disturbo del deficit di attenzione, ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni durante la campagna elettorale per Trump del 2024.

Musk e il rapporto con le droghe

In passato, il fondatore di Tesla e SpaceX ha parlato apertamente del suo rapporto con le sostanze stupefacenti. In particolare, ha rivelato di assumere piccole quantità di ketamina ogni due settimane, sotto prescrizione medica, per alleviare alcuni stati mentali negativi simili alla depressione. In passato, è arrivato a fumare una canna durante un’intervista con il celebre podcaster Joe Rogan. Da qualche tempo, e soprattutto dopo aver ricevuto un incarico di governo da parte di Donald Trump, Musk ha negato di aver assunto droghe di recente o di averne addirittura abusato. Ora che ha lasciato Washington ed è tornato a occuparsi più da vicino delle sue aziende, il miliardario ha bisogno di ripulirsi l’immagine. Per non spaventare – più di quanto già non abbia fatto – gli azionisti dei suoi marchi. E i risultati del test delle urine potrebbero essere stati pubblicati sui social proprio con questo obiettivo.