Elon Musk strafatto durante la campagna di Trump? La bomba del Nyt: «Mix con 20 sostanze: così era iperattivo agli eventi»

La rivelazione del New York Times poco prima della conferenza stampa che il presidente Usa dovrebbe tenere assieme al miliardario per l'addio al Doge, il dipartimento che doveva fare tagli massicci alla spesa pubblica americana

Elon Musk sarebbe stato strafatto di droghe psichedeliche durante la campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Donald Trump. Secondo quanto rivela il New York Times, Musk avrebbe intensificato il consumo di stupefacenti in coincidenza con il periodo di impegno più intenso a sostegno di Trump. La notizia che Musk facesse abbondante uso di droghe psichedeliche era già nota e rilanciata in passato da indiscrezioni pubblicare dai media americani, che avevano dato voce a fonti interne a SpaceX e Tesla. La rivelazione di New York Times arriva poco prima dalla conferenza stampa in cui Trump dovrebbe essere affiancato proprio da Musk, per il suo addio a capo del Doge, il dipartimento creato per tagliare la spesa pubblica americana.

Il mix di droghe psichedeliche di Musk durante la campagna di Trump

Musk avrebbe fatto ricorso a un mix di circa 20 sostanze durante la campagna elettorale di Trump. Secondo il New York Times, il miliardario assumeva cocktail fatti da Adderail, solitamente usato per il disturbo del deficit di attenzione, oltre che ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni. Il quotidiano americano ricorda quanto Musk apparisse particolarmente iperattivo in quel periodo. Come quando saltellava e ballava sul palco durante una serie di eventi elettorali. Senza considerare i post compulsivi che sfornava sul suo social X.

In aggiornamento