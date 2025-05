Pride 2025, quest’anno a sfilare per le strade di Roma (forse) anche la figlia di Musk

La parata è in programma sabato 14 giugno. Il gran finale sarà con Rose Villain e BigMama. Attese anche personalità politiche

Quest’anno al Pride di Roma potrebbe esserci anche Vivian Jenna Wilson, una dei figli di Musk. Nel chiaro tentativo di fare lo sgambetto alle destre globali, gli organizzatori della grande parata «fuorilegge» (così è stata definita la parata lgbtq+ visti gli attacchi alla comunità, anche a livello giudiziario), che sfilerà per le strade della Captale sabato 14 giugno, hanno contattato Wilson, ormai punto di riferimento della comunità transgender: «Abbiamo preso contatti con la figlia di Elon Musk per cercare di farla partecipare in qualche modo alla Croisette. Se non riusciamo a portarla per il Pride, sicuramente la coinvolgeremo per altre cose in futuro», ha detto il portavoce e presidente del circolo Mario Mieli, Mario Colamarino, durante la presentazione del manifesto politico e del percorso del Roma Pride.

Chi parteciperà al Pride

Oltre alle migliaia di persone che ogni che ogni anno riempiono il Pride, rendendolo la manifestazione più grande in città, l’invito a partecipare è rivolto anche a tutte le personalità politiche. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha già confermato la sua presenza. Gualtieri che è stato invitato anche in Ungheria, dove il Pride è vietato e dove andrà una delegazione romana. «Ci denunceranno, non ci importa», ha detto Colamarino. Poi sono da coinvolgere gli esponenti di centrosinistra, con cui bisognerà stringere una collaborazione da qui alle prossime elezioni. E naturalmente Francesco Rocca, governatore del Lazio, di centrodestra, che (almeno) quest’anno non ha fatto polemica. E chissà che non possa addirittura partecipare. Il manifesto politico del Roma Pride, d’altra parte, non poteva che scagliarsi contro il governo Meloni, che è considerato il più reazionario di sempre e «continua a riscrivere i confini della libertà».

Il percorso del Roma Pride

Quest’anno la parata partirà in Piazza Repubblica. Si procederà poi lungo via Cavour, via dei Fori Imperiali e via di San Gregorio, con arrivo a viale delle Terme di Caracalla. La festa si svolgerà poi a partire dalle 22.30 al Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. Madrina dell’evento, Rose Villan: «Non sarò sul carro ma su un’autentica astronave, perché nel 2025 c’è ancora qualcuno che considera diverso come un alieno», ha detto la cantante. A inaugurare la Croisette sarà Leo Gassmann, seguito da una line-up che include BigMama, Karma B, Ippolita Baldini, Giuseppe Nino Mandraghe, Pino Strabioli, Bianca Berlinguer, Francesca Pascale, Vladimir Luxuria, Daniel Greco, Le Sorelle Marinetti, Antonino e molti altri. La mascotte di questa edizione sarà Genderella, una ragazza senza sesso né età che lotta per l’uguaglianza, l’autodeterminazione e il «diritto di esistere fuori da ogni binarismo» spiegano gli organizzatori.