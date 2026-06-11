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Paura per Pier Silvio Berlusconi, il frontale con un’auto contromano ad Arcore: come sta l’ad di Mediaset

11 Giugno 2026 - 13:33 Alba Romano
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Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. L'incidente sulla provinciale tra Villasanta e Arcore
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Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi «è stato coinvolto in un violento incidente stradale». Lo riporta Ansa. Nonostante la forza dell’impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Le sue condizioni sono tali per cui oggi – giovedì 11 giugno – non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.

La ricostruzione dell’incidente

Intorno alle 21.30, mentre rientrava a casa, Berlusconi si trovava al volante della propria autovettura sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Procedeva in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L’impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l’apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Berlusconi è uscito illeso. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari.

Foto copertina: ANSA/COLOGNO MONZESE/US MEDIASET | L’Ad di Mfe-Mediaset Pier Silvio Berlusconi all’incontro di fine anno a Cologno Monzese, Milano 11 dicembre 2025

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