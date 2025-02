Pavia, il libro del coniglio gay nelle scuole elementari: «Un’operazione di indottrinamento ideologico»

Torna a far discutere il progetto del comune per gli istituti scolastici dal titolo «Far bene, star bene»

A Pavia scoppia la polemica sull’introduzione nelle scuole elementari del libro illustrato Marlon Bundo, una storia che affronta il tema dell’amore tra due conigli maschi per sensibilizzare i bambini contro l’omofobia. «Marlon Bundo è il coniglietto domestico di Mike Pence, vicepresidente Usa noto, tra l’altro, per le sue posizioni omofobe. La tenera bestiolina è innamorata, ma di chi? Di un altro coniglio maschio, Wesley! Un libro illustrato, per bambini di tute le età, per scoprire che la “diversità” non esiste. Anzi sì, perché siamo tutti diversi… ed è fantastico», si legge nella sinossi del libro. L’età di lettura consigliata dalla casa editrice è dai 5 anni in su.

Il progetto del comune nelle scuole

Il testo è stato inserito all’interno del progetto educativo «Far bene, star bene», l’iniziativa per le scuole promossa dallo sportello Antidiscriminazioni del Comune e volta a contrastare le discriminazioni con il supporto del Comune di Pavia. Questo progetto, che include interventi anche contro il bullismo, aveva già sollevato un polverone ancora prima di iniziare. A metà gennaio, infatti, la Lega aveva chiesto al comune di bloccare i progetti relativi alla sensibilizzazione sulla comunità lgbtqia+. Nulla, però, è stato fermato. Dal Comune non c’è intenzione di fare retromarcia e le scuole godono della propria autonomia scolastica.

La polemica

Ora che il progetto è iniziato, la Lega ha puntato il mirino contro uno dei libri previsti dal programma. «Chiunque deve sempre essere libero di amare chi vuole, ma questo non significa che i bambini debbano essere indottrinati con pericolose derive ideologiche woke», ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. A far da eco anche l’ex senatore Simone Pillon che su X scrive: «Ora basta. Giù le mani dai bambini».

L’Ufficio scolastico: «Non risultano adesioni»

Dopo la bufera, è intervenuta la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta, che ha precisato come, a seguito di verifiche, non risulti alcuna adesione da parte degli Istituti Comprensivi pavesi ai percorsi didattici oggetto della controversia. Anche Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, ha chiesto al Governo di intervenire per impedire quella che definisce «un’operazione di indottrinamento ideologico», annunciando per il 19 febbraio una mobilitazione nazionale contro la cosiddetta teoria gender nelle scuole. L’iniziativa, tuttavia, ha ricevuto anche numerose difese da parte di associazioni per i diritti dell’infanzia, che sottolineano come il progetto miri a contrastare discriminazioni e bullismo. Per i sostenitori di “Far bene, star bene”, tra cui il sindaco di Pavia Michele Lissia, l’educazione alla diversità è essenziale per costruire una società più inclusiva e rispettosa delle differenze.