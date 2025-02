Il terrore delle baby gang all’uscita da scuola, i prof fanno da scorta per gli studenti: il caso nel Bolognese

La scelta degli insegnanti per proteggere gli alunni dopo un accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi

Dopo un grave accoltellamento avvenuto nei pressi della scuola superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna), alcuni professori hanno deciso di scendere in campo personalmente per garantire la sicurezza degli studenti. Alcuni insegnanti, infatti, si sono resi disponibili ad accompagnare gli alunni che lo richiedono fino alla stazione dei treni, e proteggerli così da possibili attacchi delle baby gang. La scelta arriva a seguito di una rissa avvenuta nei giorni scorsi tra un 15enne e un 17enne dell’istituto, sfociata in un accoltellamento che ha coinvolto due ragazzi, uno dei quali ora è sotto accusa per tentato omicidio. La rissa ha suscitato una grande preoccupazione tra la comunità scolastica e locale, portando la scuola ad adottare misure immediate.

Le misure della scuola

«Ci sono professori che accompagnano i ragazzi che lo chiedono alla stazione dei treni: questo è un istituto che fa squadra», ha dichiarato la preside Fausta Labidonisia al Resto del Carlino. E la scuola, sui propri canali social, ha fatto sapere di aver attivato un tavolo interistituzionale con il Comune e le forze dell’ordine per definire azioni di prevenzione. «Gli eventi che hanno coinvolto i nostri studenti ci colpiscono profondamente», ha scritto la dirigente in una circolare inviata alla comunità scolastica e diffusa dall’istituto su Facebook. «La scuola deve essere un luogo di crescita, non di paura. Per questo, oltre a monitorare la situazione, invito gli studenti a non restare in silenzio e a denunciare ogni forma di violenza», ha aggiunto. Inoltre, la scuola sta lavorando fianco a fianco con la polizia locale per potenziare la sicurezza nelle ore di ingresso e uscita, con un rafforzamento delle misure di controllo nelle aree circostanti l’istituto.

Sensibilizzare gli studenti

Parallelamente, sono previsti percorsi educativi per sensibilizzare i ragazzi alla legalità, al rispetto delle regole e alla convivenza civile, per contrastare le radici culturali della violenza tra i giovani. Anche le altre scuole di Casalecchio di Reno stanno collaborando attivamente per affrontare insieme le problematiche legate alla sicurezza. «L’educazione alla legalità e il benessere degli studenti sono una responsabilità condivisa. Solo lavorando insieme, tra scuola, famiglie e istituzioni, possiamo creare un ambiente più sicuro per i nostri ragazzi», ha concluso la dirigente scolastica.