Bari, studente definisce «servi» i poliziotti: costretto a risarcirli con 3mila euro e una lettera di scuse

Il 20enne si è così evitato il processo per oltraggio a pubblico ufficiale

«Servi, andare a guadagnarvi lo stipendio a Gaza». È una delle offese che uno studente di 20 anni ha rivolto a tre poliziotti e alla polizia ferroviaria che ora gli sono costate 3mila euro di risarcimento per evitare il processo per oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scontro tra lo studente e le forze dell’ordine risale allo scorso 9 aprile in piazza Moro a Bari. I poliziotti erano intervenuti perché il ragazzo aveva iniziato a inveire contro due donne. «Ignoranti», «morti di fame», sono gli altri insulti che il 20enne, definitosi «un anarchico», ha rivolto alle autorità. E ancora: «Pensate di essere onnipotenti perché avete il posto fisso». Il ragazzo è stato assistito dall’avvocato Daniele Lucente, che gli ha fatto scrivere anche una lettera di scuse per quanto accaduto. Il giudice ha prosciolto il 20enne ritenendo sufficiente il risarcimento di 3mila euro ai poliziotti insultati.

Foto di copertina da archivio