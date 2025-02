Milano, protesta pro-Palestina contro i Giovani Ebrei. È polemica in Statale: «Intervenga la commissione contro l’odio» – Il video

I manifestanti, al grido di «fuori i sionisti dall'università», hanno provato a interrompere un convegno ma sono stati bloccati dalla Digos

Fa discutere la protesta organizzata dagli studenti pro-Palestina contro il convegno di ieri dei Giovani Ebrei Italiani dal titolo Vogliamo studiare! Contro le occupazioni violente e l’odio per Israele raccontiamo il nostro viaggio. «Questi episodi sono inaccettabili in un’università, che dovrebbe essere il luogo del confronto e non della censura. La vera democrazia è confronto, non violenza o intimidazioni. Se il loro unico argomento è la censura, allora hanno già perso», commenta Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Condanna anche da Azione. «Le università potrebbero e dovrebbero fare molto, non attuando inutili boicottaggi né permettendo che gruppi di studenti neghino il diritto ad altri di esprimersi liberamente», commenta Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione. Sulla protesta è intervenuto anche il direttore del Museo della Brigata Ebraica, Davide Romano, che ha chiesto alla commissione comunale contro l’odio di «iniziare il proprio lavoro dalla Statale» perché «se non c’è spazio per idee liberali e democratiche in università, la cultura intera è a rischio».

La protesta contro il convegno: «Fuori i sionisti dall’università»

«Fuori i sionisti dall’università. Palestina libera», è stato il grido di protesta degli studenti contro l’evento tenutosi ieri 4 febbraio, promosso dalle organizzazioni studentesche Studenti per la Libertà, Siamo Futuro Milano e Studenti liberali e dai giovani di Forza Italia e Lega. «Questo è un evento che non appartiene alla comunità studentesca. Abbiamo dimostrato con mesi di lotta quello che vogliamo, cioè che non ci deve essere complicità sul genocidio. Israele ha violato non so quanti diritti umani», ha spiegato uno dei manifestanti. Nonostante le proteste fuori l’aula, il convegno è proseguito per l’intervento tempestivo della Digos e della sicurezza presente nell’ateneo che ha impedito ai manifestanti di entrare nell’aula. A introdurre l’evento è stato lo studente della Statale, Pietro Bolzano, che ha poi commentato: «La prima cosa che deve essere garantita è che ci sia dibattito alla pari tra tutti, e che nessuno provi a imporsi sugli altri con la violenza».

Scontro tra studenti

A seguito delle tensioni nell’ateneo, le associazioni studentesche che hanno organizzato l’evento hanno diffuso un comunicato in cui denunciano che «l’incontro è stato turbato da una manifestazione di un gruppo di antagonisti che hanno tentato di entrare in aula con bandiere e megafoni. Le università – commentano – devono essere ambienti sicuri e inclusivi, in cui ogni studente, indipendentemente dalla sua origine o identità, possa sentirsi accolto, valorizzato e libero di esprimersi. Gli atenei devono essere un luogo di confronto, crescita e rispetto reciproco, non uno spazio in cui prevale chi alza di più la voce». Diversa la visione degli studenti che hanno manifestato ieri. «Iniziativa vergognosa, è a tutti gli effetti uno sdoganamento della retorica sionista e una normalizzazione del genocidio del popolo palestinese», dichiara il collettivo Cambiare Rotta.