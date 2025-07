«Il divieto degli smartphone a scuola? Migliora l’apprendimento»: lo studio del governo olandese che promuove la linea di Valditara

I ricercatori olandesi hanno intervistato 630 presidi e condotto alcuni focus group con studenti, insegnanti e genitori. In Italia, il ministro dell'Istruzione si è invece fatto portavoce di una battaglia per introdurre il divieto a livello europeo

Vietare l’utilizzo degli smartphone a scuola migliora l’apprendimento. È questa la conclusione a cui è giunto uno studio commissionato dal governo olandese, che a inizio 2024 ha emesso una serie di linee guida nazionali per raccomandare agli istituti di vietare l’uso dei telefoni in classe. A un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione di quel documento, quasi due terzi delle scuole secondarie nei Paesi Bassi ha accolto il suggerimento del governo, chiedendo agli studenti di lasciare gli smartphone a casa, negli armadietti o di consegnarli a inizio giornata.

Il sondaggio con prof, studenti e genitori

I ricercatori hanno intervistato 630 presidi – 317 di scuole secondarie e 313 di scuole primarie – e condotto alcuni focus group con studenti, insegnanti e genitori. Quanto emerso da questi colloqui sembra dimostrare che il divieto di portare gli smartphone a scuola abbia funzionato: il 75% degli studenti ha detto che è stato più facile concentrarsi, il 59% ha notato un miglioramento dell’ambiente sociale e il 28% sostiene che anche i risultati scolastici siano migliorati.

Migliorano le relazioni tra studenti

Secondo il ricercatore Alexander Krepel, il divieto dell’utilizzo dello smartphone avrebbe migliorato anche le relazioni tra gli studenti. «Non è possibile scattare di nascosto una foto di qualcuno in classe e poi condividerla in un gruppo WhatsApp, quindi c’è un aumento della sicurezza sociale», ha spiegato al Guardian. «Soprattutto nelle pause tra le lezioni – ha aggiunto il ricercatore – gli studenti erano al telefono e ora sono costretti a parlare. Forse litigano un po’ più spesso, ma scuole, insegnanti e studenti sono piuttosto soddisfatti del miglioramento dell’atmosfera».

La battaglia di Valditara per un divieto Ue

Il tema è particolarmente sentito anche in Italia, dove dallo scorso settembre il governo ha disposto il divieto di utilizzo degli smartphone in classe per tutti gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, si è fatto portavoce poi di una battaglia politica per far approvare un raccomandazione europea che scoraggi l’uso degli smartphone in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti i 27 Paesi Ue.

