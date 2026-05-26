Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliFerrariMaldive
SCUOLA E UNIVERSITÀEmilia-RomagnaGiovaniParmaScuolaVideo

Parma, gli studenti che hanno preso a pugni e bastonate due docenti saranno sospesi per un mese. «Rischiano la bocciatura» – Il video

26 Maggio 2026 - 21:17 Stefania Carboni
L'aggressione davanti scuola, nel parco dell’Itis Leonardo da Vinci 
Google Preferred Site

Secondo quanto fornito dal Tg1, il Consiglio di istituto avrebbe deciso sui tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell’aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma: con una sospensione di 30 giorni. «Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 – Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti».

L’aggressione con bastoni, calci e pugni

L’aggressione verso i docenti, postata sui social, è avvenuta nel parco dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma. Nel filmato che è circolato in rete si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un professore. Poco dopo interviene un secondo insegnante che minaccia di chiamare le forze dell’ordine. Ma nulla smuove il gruppetto di giovani, che iniziano a prendere a calci e pugni il primo docente. Nel video si vede poi anche un altro insegnante a terra, colpito alla schiena con alcune bastonate.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Veneto, in una classe le maestre chiedono la certificazione per sette alunni su dieci. Scoppia il caso e arrivano gli ispettori

2.

Va fuoricorso perché depressa, la questura non le rinnova il permesso di soggiorno: così il Tar ha salvato una studentessa straniera

3.

Polemica sui bagni “woke” in una scuola di Grosseto, spuntano anche Batman e una sirena: «Follia gender», «No, è inclusione»

4.

Troppi voti alti ad Harvard, l’ateneo decide di limitarli al 20% degli iscritti. La protesta degli studenti: «Così aumenta lo stress»

5.

Parma, studenti prendono a pugni e bastonate due prof davanti alla scuola e pubblicano il video sui social. I sindacati: «Intervenga la procura» – Il video