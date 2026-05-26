Parma, gli studenti che hanno preso a pugni e bastonate due docenti saranno sospesi per un mese. «Rischiano la bocciatura» – Il video

L'aggressione davanti scuola, nel parco dell’Itis Leonardo da Vinci

Secondo quanto fornito dal Tg1, il Consiglio di istituto avrebbe deciso sui tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell’aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma: con una sospensione di 30 giorni. «Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 – Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti».

L’aggressione con bastoni, calci e pugni

L’aggressione verso i docenti, postata sui social, è avvenuta nel parco dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma. Nel filmato che è circolato in rete si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un professore. Poco dopo interviene un secondo insegnante che minaccia di chiamare le forze dell’ordine. Ma nulla smuove il gruppetto di giovani, che iniziano a prendere a calci e pugni il primo docente. Nel video si vede poi anche un altro insegnante a terra, colpito alla schiena con alcune bastonate.