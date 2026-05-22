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Parma, studenti prendono a pugni e bastonate due prof davanti alla scuola e pubblicano il video sui social. I sindacati: «Intervenga la procura» – Il video

22 Maggio 2026 - 15:37 Ygnazia Cigna
La scena sta circolando sui social. La condanna del sindaco di Parma Michele Guerra: «Gesti violenti inaccettabili»
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Due professori sono stati aggrediti da alcuni studenti nel parco dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma. La scena è stata ripresa in un video che in queste ore sta circolando sui social. Nel filmato si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un docente. Poco dopo interviene un secondo insegnante che minaccia di chiamare le forze dell’ordine. Ma il tentativo di mediazione non basta a fermare la violenza perché i ragazzi iniziano a prendere a calci e pugni il primo docente. Nel video si vede poi anche un altro insegnante a terra, colpito alla schiena con alcune bastonate da uno studente.

Il sindacato: «Intervenga la procura»

Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identità delle persone coinvolte, né si conoscono i motivi che hanno scatenato l’aggressione. Sull’episodio è intervenuto il sindacato Gilda degli Insegnanti di Parma, che ha chiesto alla procura di disporre gli accertamenti «necessari finalizzati a perseguire i soggetti responsabili delle violenze che, volendo, potranno avere l’opportunità di studiare, eventualmente, anche da detenuti».

La condanna del sindaco

Sull’aggressione è intervenuto anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha condannato le violenze ed espresso la propria vicinanza all’istituto. «Ho parlato con il dirigente dell’ITIS per portare la mia solidarietà e quella della città alla scuola e al suo corpo docente», ha riferito il primo cittadino. «Questi gesti violenti vanno condannati con fermezza e occorre essere uniti e decisi nell’affrontare l’aggressività che si manifesta in queste fasce di età e che perde di vista il più elementare rispetto non solo delle autorità, ma del semplice viver comune», ha concluso.

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