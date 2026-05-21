Istituti tecnologici superiori, dal ministero arrivano 77 milioni di euro: cosa prevede il piano per il 2026

Laboratori, stage, borse di studio: ecco come verranno utilizzati i fondi

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha formalmente adottato il decreto di riparto del Fondo nazionale per gli Istituti tecnologici superiori, i cosiddetti Its, relativo all’anno 2026. Con questo provvedimento, le risorse complessive ammontano a 77 milioni di euro. Si tratta di un passaggio amministrativo per aumentare l’offerta formativa degli Its Academy e cercare di colmare il persistente disallineamento tra la domanda di profili specializzati da parte delle imprese e le competenze reali dei neodiplomati nel nostro Paese.

Cosa sono gli Its Academy

Gli Its Academy sono scuole ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono pensati per entrare più facilmente nel mondo del lavoro con competenze tecniche molto specializzate. Durano due anni e molte ore sono dedicate a laboratori e tirocini in azienda. Sono pensati per chi dopo il diploma vuole lavorare presto e preferisce un percorso più pratico che teorico.

L’aumento di 30 milioni di euro

La dote finanziaria di quest’anno beneficia di un aumento di 30 milioni di euro, introdotto nell’ultima Legge di bilancio su impulso dello stesso ministero. Scelta che punta a dare continuità ai target di espansione già tracciati in sede europea, affiancando alle risorse ordinarie un ulteriore stanziamento parallelo di circa 19,5 milioni di euro. Questi ultimi fondi saranno destinati nello specifico all’attivazione dei nuovi campus della filiera tecnologico-professionale, vincolati tuttavia all’approvazione di specifici piani di fattibilità tecnico-economica da parte delle singole Regioni.

Laboratori, stage, borse di studio: l’obiettivo dei fondi

La spesa dei 77 milioni di euro dovrà focalizzarsi su quattro direttrici prioritarie, il potenziamento dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche avanzate, l’internazionalizzazione dell’offerta tramite l’avvio di percorsi formativi all’estero e l’estensione della platea delle borse di studio volte a coprire i periodi di stage, spesso fattore escludente per gli studenti meno abbienti o fuori sede. È inoltre prevista una quota di premialità del 30%, destinata alle Fondazioni ITS che si distinguono per i migliori risultati in termini di performance formative.