Terremoto ai Campi Flegrei: scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli

Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera

Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato alle ore 5.50, nell’area dei Campi Flegrei. Lo riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera, e nei comuni più a ovest dell’area flegrea. In molte zone le persone si sono riversate in strada. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, in un post su Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole pubbliche a Bacoli, con verifica delle strutture. Stessa decisione anche a Pozzuoli.

Il terremoto nei Campi Flegrei

«È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni»m fa sapere, attraverso i suoi profili social, il sindaco di Bacoli – comune dell’area flegrea – Josi Della Ragione, dopo la forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 delle 5.51 con epicentro i Campi Flegrei. «Ho convocato il Centro Operativo Comunale – prosegue – e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo. Mi rendo assolutamente conto delle preoccupazioni – conclude il primo cittadino – che ognuno di noi ha vissuto in questi minuti ma invito la comunità alla calma. Noi ci siamo».

Bacoli e Pozzuoli: scuole chiuse

«La prima verifica sul territorio mostra che non ci sono danni, non ci sono criticità importanti. Abbiamo abbiamo emanato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche come da protocollo, e da stamattina attueremo le verifiche sugli edifici scolastici» dice il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni a Skytg24. La Protezione Civile fa sapere hce sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni. «Dalle ore 05.50 di stamane, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato in mare di magnitudo 4.4». In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile «si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile».