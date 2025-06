Per il terremoto ai Campi Flegrei si registrano forti ritardi sui treni in gran parte delle linee ferroviarie

A Napoli, snodo per alcuni treni dell'Alta Velocità, circolazione fortemente rallentata. E l'effetto a cascata è servito

Nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è al momento fortemente rallentata. Mentre è ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rfi si registrano ritardi dell’Alta velocità e Intercity anche in altre stazioni, come quella di Termini, a Roma.

Forti rallentamenti e l’effetto a cascata

Una nota di FS riferisce che la circolazione ferroviaria nella linea metropolitana di Napoli resta sospesa e i treni regionali in Campania stanno subendo limitazioni e cancellazioni. Nella stazione napoletana sforate le due ore aggiuntive per la percorrenza, con ritardi di 170 minuti per l’Ic 501 e a 135 minuti per l’Alta velocità.