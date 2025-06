Francis Kaufmann, ora la procura indaga per possibile truffa ai danni dello Stato sul film “Stelle della Notte”

Per il progetto cinematografico, dove l'americano figura come Rexal Ford, sono stati finanziati con tax credit oltre 800mila euro. Gl inquirenti stanno cercando di capire come sono stati impiegati e su quali conti sono stati eventualmente trasferiti

Francis Kaufmann potrebbe esser coinvolto in un’altra inchiesta, oltre a quella per omicidio sulla morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, ritrovate senza vita a Villa Pamphili. Gli inquirenti effettueranno verifiche, dopo l’acquisizione di atti presso il Mic, sulla vicenda relativa al finanziamento tramite tax credit da oltre 800 mila euro per la realizzazione del film “Stelle della Notte”, mai distribuito e probabilmente mai realizzato. Una vicenda scoperchiata da Open dove l’uomo potrebbe comparire coinvolto, anche come parte lesa, per truffa o tentata truffa ai danni dello Stato. Kaufmann per ottenere quel finanziamento si è presentato sotto mentite spoglie, quelle di Rexal Ford.

Follow the money: la pista dei pm capitolini

Il progetto cinematografico dal titolo “Stelle della notte” è stato lanciato dalla società Tintangel Films Llc per il tramite della coproduzione Coevolutions Srl (società romana che già ha ricevuto diversi finanziamenti per dodici opere cinematografiche, di cui solo una sembra esser stata presentata al pubblico). Lo scorso venerdì, la direzione generale cinema del dicastero diretto da Giuli ha consegnato tutta la documentazione alla Procura capitolina. Gli inquirenti, coordinati dal Pm Antonio Verdi e dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, dovranno stabilire se i soldi sono stati solo deliberati oppure se sono stati anche trasferiti. e capire se sono stati spesi nell’opera e soprattutto chi li ha gestiti.