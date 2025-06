Lecce, corpo carbonizzato trovato in un’auto: sarebbe di un autista di scuolabus

Il cadavere è stato trovato dai Vigili del fuoco all'interno di una Fiat Punto andata al rogo. Indagano i carabinieri

Il corpo carbonizzato era riverso al posto di guida della Fiat Punto, nella campagna adiacente alla strada Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Così lo hanno trovato i Vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo aver ricevuto una chiamata per un veicolo in fiamme. Secondo le prime informazioni raccolte da Ansa, l’auto sarebbe intestata a un autista di scuolabus della zona, che sarebbe per il momento irreperibile. Sul luogo sono accorsi i carabinieri e la Scientifica, che ha già iniziato i rilievi.

Il cadavere e le prime ipotesi

La scoperta, per caso, è arrivata dopo che i Vigili del fuoco avevano domato le fiamme che stavano avvolgendo l’auto di colore bianco. La Fiat Punto si trovava a pochi metri dalla strada provinciale 92, nei pressi di una pagghiara – la tipica costruzione rurale salentina – e a metà trada tra una cava e un’azienda. Per il momento non sono state rese note le generalità della vittima, la cui identificazione è complicata dalle condizioni del cadavere, né sono state formulate ipotesi investigative concrete.