Gli hacker che hanno rubato i dati personali dei ministri in Spagna

Rubate le informazioni sensibili di Sánchez e altri ministri

La polizia indaga in Spagna su una filtrazione di dati che ha esposto informazioni sensibili del presidente del governo, Pedro Sánchez, – tra cui il documento di identità, data di nascita e indirizzo – e altri nove ministri, fra i quali i titolari dell’Interno e della Giustizia, Fernando Grande Marlaska e Felix Bolanos. La vicenda, del quale dà notizia radio Cadena Ser, è emersa lo scorso fine settimana. E non si limita a membri del governo. Il documento di 500 pagine, diffuso tramite un canale Telegram, include anche i dati dei presidenti del Senato e del Congresso, dei governatori dell’Andalusia e di Estremadura, rispettivamente Juanma Moreno e Maria Guardiola, e dell’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau.

Podemos

In tutto il furto di dati coinvolge circa 3.000 affiliati al partito della sinistra Podemos, i cui dati sono stati usati per accedere al loro sito web privato. La gravità dell’azione degli hacker ha spinto un giudice dell’Audiencia Nacional ad aprire un fascicolo di inchiesta in cui si ipotizza un atto di terrorismo. Secondo fonti investigative, non si esclude l’ipotesi che i pirati informatici abbiano aggregato dati pubblici con informazioni rubate per poi venderle sul dark web.