Scuola, maturandi addormentati sui banchi, corsa ai voti e verifiche a sorpresa: oltre il 60% degli ragazzi studia di notte a maggio – Il video

Un sondaggio rivela la pressione sui ragazzi prima della maturità: ecco come affrontano il rush finale

Tra notti insonni e studio intenso, gli studenti delle superiori affrontano il rush finale verso l’esame di Maturità. Su TikTok è diventato virale il video di alcuni ragazzi addormentati sui materassoni della palestra scolastica nel tentativo di recuperare il sonno arretrato, tra compiti in classe e interrogazioni dell’ultimo mese. Un caso che non è isolato.

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Insonnia e stress prima degli scrutini: oltre il 60% studia di notte

Secondo un sondaggio realizzato dall’Osservatorio di Skuola.net, oltre 6 studenti su 10 fanno abitualmente le ore piccole in questo periodo per riuscire a stare al passo con il programma e con il fitto calendario di verifiche scritte e orali che caratterizza il mese di maggio. Circa il 20% dei ragazzi racconta di vivere questa condizione di forte stress e studio notturno soprattutto nelle settimane finali dell’anno scolastico, quando i professori cercano di recuperare i voti mancanti prima degli scrutini.

Tra interrogazioni a sorpresa e verifiche: la corsa contro il tempo a maggio

Per oltre il 40% degli intervistati, invece, sacrificare il sonno per studiare non è un’emergenza legata alla maturità perché è una vera e propria abitudine che accompagna gran parte dell’anno scolastico. «I professori si ricordano tutti insieme a maggio di non avere abbastanza voti per chiudere il quadrimestre», lamenta uno studente. Molti ragazzi parlano anche di due o addirittura tre verifiche nello stesso giorno, mentre alcuni docenti continuano a fare ricorso alle interrogazioni a sorpresa.

Il budget per il rush finale: quanto costano le ripetizioni

Nel frattempo, c’è anche chi può permettersi un aiuto esterno attraverso le ripetizioni private. Secondo i dati dell’Osservatorio di Le Tue Lezioni, le famiglie arrivano a spendere fino a 540 euro per le lezioni private nei mesi che precedono l’esame di maturità. La cifra è calcolata su una media di tre ore di lezione a settimana per tre mesi, con tariffe intorno ai 15 euro all’ora per le materie considerate più difficili, come matematica, fisica, latino e greco. Gli stessi insegnanti e studenti universitari che impartiscono ripetizioni raccontano che, per gran parte dei maturandi, questo è il periodo in cui emergono con maggiore forza ansia da prestazione e pressione psicologica.