Maturità, al Classico esultano per latino ma sono in crisi per matematica all’orale, Scientifico in festa: le reazioni virali degli studenti su TikTok – I video

Con gli studenti tutti in classe al momento della pubblicazione sul sito del ministero, le reazioni sono state in diretta (e incontenibili)

Reazioni disperate, gruppi WhatsApp in tilt e TikTok pieno di reazioni in diretta girate tra i banchi. L’annuncio delle materie della seconda prova di maturità, arrivato in mattinata poco prima di mezzogiorno, ha scatenato i maturandi, come accade ogni anno. Con gli studenti tutti in classe al momento della pubblicazione sul sito del ministero, le reazioni sono state in diretta (e incontenibili). Al liceo classico è partita la festa grossa. D’altronde, è uscito latino e non greco. In molte classi si salta e si applaude. Per qualche minuto, Cicerone sembra diventare un alleato e non un incubo come il resto dell’anno. Ma la gioia dei classicisti dura poco. Dopo l’esultanza iniziale, qualcuno legge bene il foglio ministeriale. E lì arriva la doccia fredda. Anzi, ghiacciata. Se alla seconda prova c’è latino, all’orale, oltre a italiano e latino, dovranno portare anche storia e matematica. Ed è proprio matematica a spegnere i sorrisi. I video su TikTok testimoniano il momento esatto della realizzazione. Prima l’urlo di felicità, poi lo sguardo che cambia e le mani nei capelli.

Le reazioni allo scientifico (e non solo)

Scene di gioia, invece, allo scientifico, dove la parola che ha fatto scattare l’esultanza è stata matematica. Sospiro di sollievo collettivo. Niente fisica anche quest’anno, la materia più temuta resta di nuovo nel cassetto del ministero dell’Istruzione e del Merito. C’è chi ride e chi si abbraccia. Non va benissimo, invece, in altri indirizzi. All’artistico, per esempio, serpeggia la disperazione dopo che tra le materie dell’orale è spuntata fisica. «Tutti bocciati, Valditara», ironizzano (forse) gli studenti online. Per chi vive tra cavalletti e storia dell’arte, formule e leggi non sono materie così tanto amate. Per tutti gli indirizzi, il colloquio orale comprenderà italiano, la disciplina della seconda prova, affiancate da altre due materie che variano a seconda del percorso di studi.