Maturità 2026: le materie della seconda prova scritta. Latino al Classico, matematica allo Scientifico. Ecco tutti gli indirizzi

Prima prova scritta di italiano, valida per tutti sia licei che istituti per il 18 giugno

Latino al Liceo classico, matematica al Liceo scientifico, scienze umane al Liceo delle Scienze umane; economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing“; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026. E sono state anche definite le quattro materie del colloquio orale.

Qui il motore di ricerca per tutte le scuole per capire quali materie ci sono all’esame Maturità 2026

https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it

La data della prima prova scritta di italiano per la Maturità 2026

La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, si svolgerà invece dalle 8:30 di giovedì 18 giugno 2026. Seguirà la seconda prova scritta riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio orale individuale.

Valditara: «Un orale radicalmente nuovo»

«Da quest’anno si torna all’esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare», ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. «Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. Da qui l’importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute. Da qui anche la necessità di ripetere l’anno per chi si rifiuterà di essere valutato all’orale. In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente», ha aggiunto il ministro.

Le materie scelte per l’orale

Per i Licei, le materie scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale), Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).