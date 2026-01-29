Il questionario di FdI per i prof di sinistra a scuola: «Mi ha chiamato fascio appeso»

«Hai assistito a casi di propaganda politica da parte di professori di sinistra? Se sì, specifica meglio»

«Hai assistito a casi di propaganda politica da parte di professori di sinistra? Se sì, specifica meglio». A questa domanda contenuta nel questionario che Azione Studentesca, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, risponde oggi il quotidiano Libero. Mentre Riccardo Ponzio, presidente nazionale di Azione studentesca, spiega che «nessun nome e nessun cognome è comparso tra le risposte alla domanda sulla propaganda dei professori di sinistra».

Il questionario di FdI

Le prime testimonianze riportate: «Una prof», scrive Andrea da Brindisi, «ha esultato per la morte di Charlie Kirk e ha strappato una foto di Giorgia Meloni presente in aula». Mentre una supplente «mi ha chiamato fascio appeso». «Il professore di matematica», dice Gian Marco da Roma, «ci ha incitato ad andare a manifestare durante gli ultimi scioperi, uguale la professoressa di italiano». Virginia da Bologna spiega di aver sentito alcuni docenti «inneggiare all’odio verso il nostro governo, facendoci svolgere dei compiti in classe in cui si doveva dare un’opinione politica, chiaramente favorendo le opinioni di sinistra (ho preso 4 e mezzo e ho scritto che non siamo noi a doverci adeguare agli immigrati sradicando le nostre tradizioni… coincidenze? Io non credo)».

Gaza

Poi c’è Gaza. Alessandro da Forlì racconta «l’elogio delle proteste pro-Pal e della Flotilla come unico modo per aiutare i palestinesi». E Lorenzo da Trieste: «Durante questo autunno il mio professore di filosofia derise tutti gli studenti che non partecipavano a manifestazioni pro-Pal». Infine, non vuoi accusare il governo Meloni di essere fascista? Certo che sì. Ecco allora la testimonianza di Davide da Bergamo: «Durante una lezione sul fascismo la professoressa ha affermato che il governo Meloni sta attuando un colpo di Stato bianco, rendendo l’Italia di nuovo fascista. Successivamente ha esclamato davanti a tutta la classe: “Quelli del Fronte della gioventù (riferendosi a me, militante di Azione studentesca e Gioventù nazionale) sono solamente dei deficienti ignoranti”».