Il libro di storia per licei anti-Meloni: «Erede dei fascisti, attua piani di deportazione». L’ira di FdI: «Va ritirato»

Un caso i giudizi sul governo contenuti nel manuale «Trame del tempo, dal Novecento a oggi». Il ministero annuncia verifiche

Un libro di storia per le scuole superiori è finito al centro della polemica politica. Si tratta del terzo volume dell’edizione rossa di Trame del tempo, dal Novecento a oggi, edito da Laterza, adottato in alcuni licei di Torino, Roma, Milano e Napoli. Il testo è accusato di contenere non solo una narrazione critica dell’attualità, ma vere e proprie prese di posizione contro il governo di Giorgia Meloni. Ad accendere il dibattito sono alcuni passaggi del testo in cui si affermerebbe, tra le altre cose, che le elezioni del settembre 2022 (quelle vinte dal centrodestra a trazione Fratelli d’Italia) sono state «impietose». FdI è definita «catalizzatore dei voti dell’estrema destra», e nel testo vengono evocate «misure liberticide» e «piani di deportazione» per quanto riguarda i migranti. Il passaggio al centro della polemica recita: «Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e 77 anni dopo la Liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista – come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage – si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide». Contattata da Open, Laterza ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

FdI presenta un’interrogazione parlamentare

Su tutte le furie Fratelli d’Italia. Augusta Montaruli, vice capogruppo del partito alla Camera, ha definito il manuale «un condensato di false notizie, offensivo e lesivo per chiunque voglia studiare la storia contemporanea». Secondo Montaruli, il testo non solo «disinforma», ma intende «deviare la libera opinione degli studenti» attraverso un tentativo di «manipolare la verità e la storia al servizio di un’ideologia». Per questo, Montaruli ha riferito di aver depositato un’interrogazione parlamentare per sapere in quali altre scuole venga utilizzato il testo.

Le verifiche del ministero

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto all’Associazione Italiana Editori una rapida verifica sulla questione all’Associazione Italiana Editori. Alla richiesta si è unita anche la sottosegretaria Paola Frassinetti. Duro il commento dell’onorevole Grazia Di Maggio (FdI), che ha accusato il libro di «indottrinamento anti-Meloni» e chiesto il ritiro del testo insieme a un’indagine ministeriale per valutarne la diffusione.