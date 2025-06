Giorgia Meloni ha perdonato il prof che minacciò di morte sua figlia, presto l’incontro con Stefano Addeo. E lui si commuove

La presidente del Consiglio ha risposto alla lettera del docente campano, finito nella bufera mediatica per un post pubblicato sui social

Stefano Addeo, il professore travolto dalle polemiche per un post pubblicato sui social in cui augurava la morte alla figlia di Giorgia Meloni, incontrerà la premier. «Non dimenticherò mai questo gesto. In un momento in cui avrebbe potuto ignorarmi, tra mille impegni istituzionali e responsabilità, il presidente ha scelto di rispondere. È un segnale di grande umanità. La ringrazio con tutto il cuore», dice al quotidiano Il Roma il docente di 65 anni, che insegna al liceo Medi di Cicciano, in provincia di Napoli.

Le scuse e il tentato suicidio

L’episodio per cui Stefano Addeo è finito sotto i riflettori mediatici risale a inizio giugno, quando pubblicò un post su Facebook in cui augurava alla figlia di Giorgia Meloni di «fare la fine della ragazza di Afragola». Il riferimento era a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Il suo post era stato ripreso dalla stessa premier, che aveva denunciato il clima di odio nei suo confronti. Poco più tardi, lo stesso Addeo si era scusato per l’accaduto. Poi, travolto dalle polemiche, aveva anche provato a togliersi la vita.

La lettera a Meloni e la richiesta di incontro

Pochi giorni dopo il polverone mediatico, Addeo aveva preso carta e penna per scrivere a Meloni che avrebbe tanto desiderato incontrarla per poterle chiedere scusa «guardandola negli occhi» e ribadendo che «non c’è giustificazione possibile per le parole scritte. È stata una frase infelice, inadeguata, inaccettabile, che non mi rappresenta né come uomo né come educatore». Alla fine, la risposta di Palazzo Chigi è arrivata con un «sì» comunicato in forma istituzionale. Non è stata fissata ancora una data dell’incontro, ma la premier ha dato la propria disponibilità a ricevere il docente, con ogni probabilità in forma privata.