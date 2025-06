L’altro augurio di morte del prof Addeo, spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni, Salvini e Tajani

Sarebbe stato solo un «gesto di impulso» secondo Stefano Addeo a proposito del post in cui augurava la morte della figlia di Giorgia Meloni, come quella di Martina Carbonaro ad Afragola. Un post che lui stesso, scusandosi, dice al quotidiano Il Roma di aver presto cancellato perché si era reso conto della gravità del contenuto. Il docente però non sarebbe nuovo a minacce di morta sui social contro i figli degli esponenti del governo, come spiega l’AdnKronos.

L’augurio ai figli dei ministri di fare la fine dei palestinesi

Quel suo «post stupido» in realtà aveva un precedente. Come spiega l’agenzia AdnKronos, il professore in un istituto superiore della provincia di Napoli aveva anche provato a far sparire il post dai suoi social. Ma l’agenzia è riuscita a recuperarlo. Risale a pochi giorni fa, quando il professore pubblicava una foto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello alle Infrastrutture Matteo Salvini, la premier Meloni che stringono la mano al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E in un riquadro anche uno scorcio di Gaza sotto i bombardamenti. Con l’immagine c’era la scritta «Complici.. E loro se la ridono… Vergognatevi… Maledetti». E infine l’augurio di Addeo associato all’immagine dei palestinesi a Gaza: «Ai vostri figli stessa sorte».