Un prof campano l’autore delle minacce social alla figlia di Meloni. L’ira di Valditara: «Sanzioneremo chi non è degno di insegnare»

Dopo i primi accertamenti sul caso del post il ministro richiama tutti i docenti al rispetto di «decoro e dignità» anche sui social e promette contromisure

Sarebbe un docente residente in Campania l’autore delle minacce di morte via social alla figlia di Giorgia Meloni. È questo l’esito dei primi accertamenti condotti dal ministero dell’Istruzione, secondo quanto riporta l’Ansa. Era stato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami a diffondere nelle scorse ore lo screenshot di un post su Facebook in cui si legge: «Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola», ossia Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a pietrate dal suo ex Alessio Tucci. Sino a qui era solo trapelato che a pubblicare quell’ingiuria – la figlia della premier Ginevra ha 7 anni – fosse stato un «dipendente del ministero dell’Istruzione», ma gli accertamenti disposti dal ministro Giuseppe Valditara stanno portando evidentemente all’identificazione più precisa. Tanto che nel pomeriggio di sabato Valditara ha diffuso una nota generica sì, ma chiara nel puntare il dito contro le responsabilità dei docenti ben oltre ciò che accade dentro le mura di scuola: anche sui social o in pubblico, è il senso del richiamo, i docenti sono tenuti al rispetto dei più rigorosi principi di decoro e dignità e a proseguire la loro costante opera educatrice. Pena le sanzioni disciplinari.

Il richiamo di Valditara e la minaccia di sanzioni

«La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti siano per primi sempre consapevoli della responsabilità e del valore sociale del loro ruolo», scrive Valditara dopo la bufera scatenata dal post contro la figlia di Meloni. Ecco perché, prosegue, «proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata». Pertanto, assicura Valditara, il ministero attraverso gli organi competenti «sanzionerà quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola». E il primo indiziato è con ogni evidenza l’autore delle penose minacce a una bambina di 7 anni.

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i ministri Matteo Piantedosi (S) e Giuseppe Valditara (C) durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo nell’aula del Senato – Roma, 14 dicembre 2022.