«Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola», la frase shock sui social: verifiche su un dipendente della scuola

La denuncia del capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. Il ministro Giuseppe Valditara annuncia verifiche sul presunto dipendente del Miur

Tira in ballo la figlia di Giorgia Meloni, Ginevra di 7 anni, e le lega all’omicidio di Martina Carbonaro il post diffuso dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Nel testo in bianco su sfondo rosso che appare come un post su Facebook si legge: «Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola». Secondo l’agenzia Dire, la frase sarebbe circolata negli ultimi giorni sui social e sarebbe stata scritta da un «presunto dipendente del Miur», quindi un docente o un operatore scolastico. Nell’immagine diffusa da Bignami si legge anche che l’autore del post lavorerebbe a Riva del Garda. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha promesso verifiche sull’autore della frase.

La frase shock contro la figlia di Meloni

Bignami su X scrive pubblicando lo screenshot della minaccia alla figlia di Meloni: «Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l’odio umano, e ancor più verso i bambini, non può avere diritto di cittadinanza»

La solidarietà della maggioranza: «Barbarie, prendersela con i bambini è da vigliacchi»

Accanto alla premier il centrodestra fa fronte unico. Quelle che per il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, sono «minacce ignobili» che non «meritano alcuna tolleranza», per il ministro della Cultura Alessandro Giuli sono «un atto di barbarie, un attacco vile e miserabile verso una bambina». «Magari gli autori di post come quello ‘dedicato’ alla figlia di Giorgia Meloni sono fra quelli che ogni giorno vorrebbero impartirci lezioni di rispetto, o insegnarlo ai nostri figli?», è la domanda sarcastica della ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella, che si è detta d’accordo con la decisione di Valditara di prendere provvedimenti esemplari contro il docente. Sulla stessa linea anche il vicepremier Antonio Tajani: «Prendersela con una bambina è da vigliacchi, sono inorridito anche solo dal fatto che qualcuno possa aver pensato una cosa del genere». Con un post su X, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha condannato il duramente il messaggio: «È disumano augurare a una bambina la stessa tragica sorte toccata a una giovane vittima innocente. Superato ogni limite di rispetto e civiltà».