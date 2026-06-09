Ben Gvir insulta l’Italia, Tajani: «Sue parole indegne di un ministro, dimostra chi è»

La relazione dei ministri sui conflitti in corso alle commissioni di Camera e Senato

I ministri di Difesa ed Esteri, Guido Crosetto e Antonio Tajani riferiscono su una situazione complicata, quella delle missioni militari italiane all’estero, davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. I temi sono molti, dalla situazione in Iran a quella in Libano e Gaza, fino al fronte Ucraino.

Ma è la risposta al ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, il passaggio più duro dell’intervento del ministro Antonio Tajani. Parlando del ruolo dell’Italia nel conflitto a Gaza, della condanna degli attacchi terroristici di Hamas e del sostegno alla popolazione civile, il ministro degli Esteri ha fatto riferimento alle dichiarazioni con cui, ieri sera 8 giugno, Ben Gvir ha commentato – insultando il paese e definendolo “paese delle ciabatte” – la notizia di essere indagato a Roma per quanto accaduto ai volontari della Flotilla portati nel porto di Ashdod e picchiati. “Non ho parole per commentare cio che ha detto – ha commentato Tajani – sono parole inaccattabili, indegne di un ministro. L’Italia ha sempre difeso la libertà, le sue parole dimostrano il livello politico e morale di questo signore”.

Tajani ha anche ripetuto che la sua proposta di sanzionare Ben Gvir a livello europeo è stata presa “da molti paesi con favore”: “Questo ministro non è degno di rappresentare Israele. Insisteremo per raggiungere questo obiettivo”.

Le crisi in atto

Antonio Tajani ha iniziato spiegando che il ministero si è impegnato nell’assistenza agli italiani all’estero fin dall’inizio del conflitto in Iran e che sta facendo altrettanto per gli italiani della “Flotilla di terra”diretta a Gaza, fermati in Libia e di cui . “Ci stiamo impegnando per ottenere la liberazione dei due connazionali detenuti a Bengasi. Oggi si svolgerà una nuova udienza”.

La preoccupazione della Farnesina riguarda ovviamente la crisi in Iran su cui però, ha ammesso Tajani, al momento non ci sono novità rilevanti. “Speriamo che gli annunci di un possibile accordo siano collegate alla realtà”.

Il Libano “è un fronte sempre piu critico, le operazioni aumentano i rischi di escalation”, ha detto ancora Tajani ma al di là della condanna anche dell’ultimo attacco ai caschi blu ha sottolineato che il governo ha posto a livello Onu il “tema del futuro della missione in sede Onu”.