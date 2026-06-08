Iran, Israele colpisce Teheran. Trump: «Netanyahu deve fermarsi. Sono io a dettare legge» – La diretta

Gli Ayatollah: lanciati missili balistici. Tel Aviv: colpite strutture missilistiche. Il presidente Usa e la tregua

Israele colpisce Teheran mentre Donald Trump chiede a Benjamin Netanyahu di fermarsi. Dopo la pioggia di missili dell’Iran su Israele in risposta all’offensiva dell’Idf in Libano Tel Aviv risponde con un bombardamento in cui secondo gli Ayatollah sono stati utilizzati anche missili balistici. L’attacco avrebbe avuto obiettivi militari. Poche ore prima, Trump aveva dichiarato che i nuovi attacchi di Israele e Iran non avrebbero influenzato i colloqui di pace della sua amministrazione con Teheran, aggiungendo che il primo ministro israeliano Netanyahu «non è lui a dettare legge».

L’attacco di Israele all’Iran

Trump ha fatto pressioni su Israele affinché interrompesse gli attacchi in Libano per lasciare spazio a un accordo che ponga fine alla guerra con l’Iran, arrivando persino a rimproverare Netanyahu con insulti durante una telefonata la scorsa settimana. Tuttavia, domenica Israele ha lanciato attacchi nell’area di Beirut per la prima volta da quando gli Stati Uniti hanno annunciato un piano di tregua per il Libano la scorsa settimana.



L’Iran ha risposto con una salva di missili contro obiettivi israeliani, mettendo a rischio i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Ma Trump ha insistito sul fatto che un accordo per porre fine alla guerra rimane a portata di mano. Sebbene Washington e Teheran abbiano affermato di essere vicine a un accordo preliminare per la riapertura dello stretto, si sono ripetutamente scambiati attacchi, con un’escalation negli ultimi giorni che ha incluso attacchi contro i vicini stati arabi che ospitano basi statunitensi.

Trump e Netanyahu

Trump ha affermato che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra deve impedire all’Iran di sviluppare un’arma nucleare ed è sotto pressione per imporre condizioni più severe rispetto a quelle concordate nel 2015 sotto la presidenza di Barack Obama, un accordo che Trump ha poi ripudiato. Le richieste di Teheran includono la revoca delle sanzioni statunitensi e internazionali, il riconoscimento della sua influenza sullo stretto e lo sblocco di miliardi di dollari di beni congelati. Una fonte a conoscenza dei piani statunitensi ha dichiarato sabato a Reuters che Washington potrebbe mettere a disposizione dei paesi vicini del Golfo beni iraniani per riparare i danni inflitti dall’Iran.