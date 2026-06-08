Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale si scusa: «Le mie parole sbagliate»

L'esponente forzista si è scusato per le parole pronunciate nel corso di un'intervista a la Repubblica: «Colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, estraneo alle accuse». Ad accusarlo un'imprenditrice di 52 anni

«Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità». A dirlo è Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, in una nota, in riferimento all’articolo di ieri – domenica 9 giugno – che riferiva di una denuncia nei suoi confronti di violenza sessuale da parte di un’agente di commercio nel settore vinicolo. «Mi sono anche dichiarato pronto, da subito, a fornire tutti i chiarimenti necessari. Mi scuso – aggiunge -, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità».

L’accusa di violenza sessuale, le parole dell’imprenditrice

In un’intervista rilasciata oggi, sempre al quotidiano romano, l’imprenditrice che ha denunciato il forzista Silvestro per violenza sessuale racconta la sua versione dei fatti e replica alle parole del parlamentare. «Non pensavo di dover affrontare, dopo la violenza, anche il dileggio. Lui bello, io normale. Quando ho letto certe cose non credevo ai miei occhi. Questo non riguarda l’inchiesta, ma sento di poterlo e volerlo dire». Secondo la denuncia, il presunto abuso – stando alle parole della donna – sarebbe avvenuto nello studio del senatore, a San Luigi dei Francesi. Nel frattempo, a carico di Silvestro, Palazzo Madama starebbe valutando eventuali sanzioni disciplinari, che potrebbero andare dalla censura fino all’interdizione dai lavori del Senato per un massimo di dieci giorni. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, potrebbe valutare una possibile sospensione del senatore dal partito.

Foto copertina: ANSA/CESARE ABBATE | Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, 1 Settembre 2022