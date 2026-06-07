Silvestro, il senatore accusato di violenza sessuale: «Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale»

Il senatore esce allo scoperto e respinge le accuse: «Io non ho ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Vediamo. Poi ci divertiamo»

Dopo il caso sollevato da Repubblica il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, respinge le accuse di violenza sessuale a Repubblica. In un’intervista, rilasciata sempre a Conchita Sannino che aveva riportato dell’esposto, spiega: «Io non ho ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Vediamo. Poi ci divertiamo».

«Io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale»

L’attuale presidente della Bicamerale per Affari regionali e l’autonomia sottolinea che «non è successo nulla». La signora me l’ha portata in ufficio un amico, servitore dello Stato, distaccato per lavoro al Senato. Il carabiniere che ha funzionato da intermediario tra i due, spiega, è marito di sua cugina. Sulla frase che il «vino fa perdere i freni inibitori» prima della violenza replica: «Quando mai. Non ci pensi. Poi, modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale … Uno può dire quello che vuole. Poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa». La signora, sostiene, vende vino anche ad altri parlamentari. Quel giorno, racconta, si lasciarono normalmente. «Lei disse che voleva andare a cena, poi invece non è venuta più». La signora sostiene invece che fu cercata da lei anche a sera, quel giorno. Ma non lei non le rispose. «Ma no, non ricordo proprio. Comunque, denunciasse. Poi ci divertiamo», conclude il senatore.