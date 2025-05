L’avvocata di Sempio minacciata di morte: «Ho sporto denuncia». La difesa di Stasi: «Su Garlasco la situazione sta sfuggendo di mano»

La legale Angela Taccia: «Ricevo anche messaggi bellissimi». Ma le intimidazioni sarebbero rivolte anche al suo assistito, indagato nel nuovo filone del caso Garlasco

L’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha sporto denuncia presso i carabinieri dopo aver ricevuto gravi minacce di morte via email. Le intimidazioni proverrebbero – scrive Agi – da un soggetto che si dichiara convinto della colpevolezza di Sempio – oggi l’unico indagato dalla procura di Pavia – e che ha esplicitamente annunciato l’intenzione di uccidere sia lui che la sua avvocata. Dallo stesso mittente, sempre secondo l’agenzia di stampa, sarebbero arrivate altre due email contenenti una fotografia inquietante: un fucile a pompa affiancato da oggetti potenzialmente usati per atti di violenza, come martelli e pinze. Un’immagine accompagnata da nuove minacce di morte, a rendere ancora più esplicita e allarmante la volontà intimidatoria del gesto.

I legali di Stasi: «Un clima d’odio inaccettabile»

A esprimere preoccupazione e solidarietà è anche il fronte opposto della difesa, quello di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto. L’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis rappresenta Stasi, ha commentato duramente l’accaduto: «Questo clima d’odio deve finire, non è accettabile. Sembra che la situazione stia sfuggendo di mano e bisogna porre un limite a tutto questo. Siamo molto dispiaciuti ed esprimiamo la massima solidarietà alla collega». Per i legali sono «cose che non devono mai accadere – hanno proseguito – e invitiamo tutti al massimo rispetto e alla massima calma. Speriamo che l’attenzione mediatica cali su questa vicenda». Taccia, che conosce Sempio da molti anni anche sul piano personale, ha raccontato più volte quanto l’esposizione mediatica abbia «sconvolto» la vita dell’uomo. «Le sue giornate sono un inferno», ha dichiarato. «L’altro giorno ci siamo dovuti nascondere in un parco per poter parlare in tranquillità. Domenica mi ha chiamata terrorizzato: “Sono a Montebello, è entrato Fabrizio Corona e ha cominciato a urlare”. Lo hanno chiuso in uno sgabuzzino per proteggerlo, poi lui l’ha inseguito in auto».

Foto copertina: ANSA / PAOLO TORRES | La legale Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, all’uscita del tribunale di Pavia, 16 maggio 2025