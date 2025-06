Maturità 2025, tra i banchi anche il campione di Formula 1 Kimi Antonelli. La prof: «Non ha mai perso di vista la scuola»

Nei giorni scorsi ha conquistato il terzo posto sul podio del Gran Premio del Canada. Oggi è tornato accanto a tutti i suoi compagni di scuola

C’è anche Andrea Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota di Formula 1 che pochi giorni fa ha conquistato il terzo posto sul podio del Gran Premio del Canada, tra i maturandi che stanno svolgendo la prima prova dell’Esame di Maturità. Classe 2006, il giovane talento della Mercedes e promessa italiana della Formula 1, oggi è seduto al banco di scuola come tutti i suoi compagni della quinta G dell’Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, nella sezione Relazioni internazionali e marketing. A raccontarlo è la sua professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe: «Kimi ha sempre avuto tanti impegni sportivi, ma non ha mai perso di vista la scuola», commenta la docente. «Quando era in viaggio per i Gran Premi, mi chiamava o mi scriveva per sapere quando ci sarebbero state le interrogazioni, o tornava direttamente dall’aeroporto per chiedere spiegazioni e recuperare le verifiche. Si è sempre impegnato, e si merita di passare l’esame a pieni voti», chiosa.

Il racconto della prof: «È un ragazzo umile, siamo orgogliosi di lui»

Stamattina, come tutti gli altri maturandi italiani, ha affrontato la prova di italiano. Domani lo aspetta quella di inglese e, infine, gli orali. «Noi siamo molto felici e orgogliosi che Kimi stia sostenendo la maturità con i suoi compagni di classe, è un ragazzo molto umile», prosegue la prof. E tra i compagni, riferisce, «c’è un rapporto bellissimo, sono ragazzi fantastici che lo hanno sempre sostenuto». Il sogno di Kimi è quello di diventare campione di Formula 1. «Noi professori siamo orgogliosissimi del fatto che sia riuscito ad arrivare sul podio. Una volta mi ha detto una cosa bellissima: “Sono felice di tornare a scuola e sono felice di tornare a scuola per i miei compagni di classe”», conclude la docente.