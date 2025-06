Maturità 2025, le tracce della prima prova: Borsellino, Pasolini, l’indignazione sui social e la parola «Rispetto»

Gli alunni e le alunne avranno a disposizione sei ore per completare lo scritto

Dalla poesia di Pier Paolo Pasolini al valore della memoria civile con Paolo Borsellino, passando per la crisi economica del secolo scorso: sono queste alcune delle tracce proposte al mezzo milione di maturandi nella prima prova scritta di Italiano. Tra le sette opzioni elaborate dal ministero dell’Istruzione e del Merito figura «I giovani, la mia speranza», un messaggio del giudice Borsellino, simbolo dell’impegno contro la mafia. Per l’analisi del testo, è stata scelta una poesia di Pasolini, mentre tra i temi argomentativi compare una riflessione storica sul New Deal e gli anni Trenta, partendo da un brano tratto da «Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo» di Piers Brendon. Tra gli altri anche Tomasi di Lampedusa e Riccardo Maccioni con una riflessione sul significato della parola «Rispetto». Spuntano anche le divulgatrici Anna Meldolesi e Chiara Lalli con un brano tratto dal supplemento «7» del Corriere della Sera dal titolo «L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?».

Le tracce della prima prova di italiano

Analisi del testo:

Giuseppe Tomasi da Lampedusa, Il Gattopardo

Pier Paolo Pasolini, Appendice I a Del Diario (1943-1944) da Tutte le Poesie, a cura di Walter Siti (2009).

Testi argomentativi:

Piers Brendon, Gli anni Trenta, il decennio che sconvolse il mondo (Carocci, 2005).

Riccardo Maccioni, Rispetto è la parola dell’anno Treccani (Avvenire, 17/12/2024).

Telmo Pievani, Un quarto d’era (geologica) di celebrità (Feltrinelli, 2022).

Temi di attualità:

C1: Paolo Borsellino, I giovani, la mia speranza (Epoca, 14/10/1992).

C2: Anna Meldolesi e Chiara Lalli, L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa? (7-Sette, 13/12/2024).

Sei ore di tempo per la prima prova di Maturità

Sono 524.415 gli studenti e le studentesse seduti tra i banchi di scuola, tra emozione, ansia e qualche sorriso nervoso. Le tracce elaborate dal ministero dell’Istruzione e del Merito e uguali per tutti gli indirizzi, sono sette e divise in tre tipologie: due analisi del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità. I maturandi hanno sei ore di tempo per raccogliere idee, mettere ordine nei pensieri e dare il meglio di sé. A vigilare sul corretto svolgimento degli esami, 13.900 commissioni distribuite in 27.698 classi in tutta Italia. «Il consiglio migliore è: siate fedeli a voi stessi, mettete in gioco quello che voi siete, voi siete tanto, valete tanto. I vostri talenti sono plurali, personali, il mio auspicio che gli esami rappresentino il compimento di questi talenti», è il messaggio del ministro Giuseppe Valditara ai maturandi.

Cosa succede nei prossimi giorni

Domani 19 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo: al liceo classico è prevista una versione di latino, mentre allo scientifico tocca matematica. La famosa terza prova è stata abolita, salvo per alcuni istituti specifici. Dal 23 giugno, inizieranno gli orali secondo il calendario stabilito da ciascuna scuola. Durante l’esame, la commissione valuta il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale del candidato. Il colloquio comprende anche la presentazione delle esperienze Pcto (ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro, ora chiamata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e le competenze in educazione civica. La valutazione finale potrà arrivare a un massimo di 100 punti: 60 derivano dalle prove d’esame (20 punti ciascuna per i due scritti e il colloquio) e 40 dai crediti scolastici maturati nel triennio. Come negli anni precedenti, anche quest’anno si conferma un’elevata percentuale di ammessi alla Maturità: il 96,5%, in lieve aumento rispetto al 96,4% del 2024.

Articolo in aggiornamento

