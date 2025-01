Maturità 2025, latino al classico e matematica allo scientifico: l’elenco ufficiale di tutte le materie della seconda prova

Per gli studenti gli esami inizieranno il 18 giugno con la prima prova. Ecco tutte le discipline annunciate dal ministero dell'Istruzione e del Merito

Latino al liceo classico e matematica al liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo. Dopo settimane di ipotesi, previsioni e speranze, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato le materie della seconda prova della maturità 2025. Al liceo linguistico toccherà affrontare la prova di lingua e cultura straniera 1, al liceo delle Scienze umane spetta la materia di indirizzo Scienze umane. All’economico-sociale, invece, c’è diritto ed economia politica. All‘artistico, le discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, e al coreutico tecniche della danza. Un annuncio attesissimo da migliaia di studenti e studentesse, che ora possono mettere da parte le supposizioni e concentrarsi sulla preparazione vera e propria. La maturità inizierà ufficialmente con la prima prova scritta di italiano, fissata per il 18 giugno 2025 alle 8:30, seguita il giorno successivo dalla seconda prova, quella che più di tutte misura la preparazione specifica di ogni indirizzo.

Le materie per i licei:

Liceo classico : latino (commissario interno)

: latino (commissario interno) Liceo classico europeo : lingua e letteratura classica (commissario interno)

: lingua e letteratura classica (commissario interno) Liceo scientifico : matematica (commissario interno)

: matematica (commissario interno) Liceo scientifico – indirizzo sportivo : matematica (commissario interno)

: matematica (commissario interno) Liceo linguistico : lingua e cultura straniera 1 (commissario interno)

: lingua e cultura straniera 1 (commissario interno) Liceo delle scienze umane : scienze umane (commissario interno)

: scienze umane (commissario interno) Liceo delle scienze umane – Economico sociale : diritto ed economia politica (commissario interno)

: diritto ed economia politica (commissario interno) Liceo artistico : discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi Liceo musicale : teoria, analisi e composizioni (commissario interno)

: teoria, analisi e composizioni (commissario interno) Liceo coreutico: tecniche della danza (commissario interno)

Le materie per gli istituti tecnici:

Amministrazione, Finanza e Marketing : economia aziendale (commissario interno)

: economia aziendale (commissario interno) Relazioni internazionali per il marketing : inglese (commissario interno)

: inglese (commissario interno) Sistemi informativi aziendali quadriennale : informatica (commissario interno)

: informatica (commissario interno) Turismo : inglese (commissario interno)

: inglese (commissario interno) Informatica e Telecomunicazioni quadriennale : informatica (commissario interno)

: informatica (commissario interno) Grafica e comunicazione : progettazione multimediale (commissario interno)

: progettazione multimediale (commissario interno) Costruzione, ambiente e territorio: geopedologia, economia ed estimo (interno)

Le materie per gli istituti professionali:

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale : economia agraria e dello sviluppo territoriale (commissario interno)

: economia agraria e dello sviluppo territoriale (commissario interno) Servizi commerciali : tecniche professionali dei servizi commerciali (commissario interno)

: tecniche professionali dei servizi commerciali (commissario interno) Servizi socio-sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria (commissario interno)

igiene e cultura medico-sanitaria (commissario interno) Ottico : discipline sanitarie – anat. fisiopat. oculare e igiene (commissario interno)

: discipline sanitarie – anat. fisiopat. oculare e igiene (commissario interno) Industria e artigianato – manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie e tecniche installazione e manutenzione (commissario interno)

Come si svolge la maturità 2025 tra continuità e novità

L’esame di maturità 2025 manterrà la stessa struttura dello scorso anno: due prove scritte e un colloquio orale dove lo studente deve dimostrare di sapere padroneggiare le materie d’esame e di saperle collegare tra loro. I professori potrebbero chiedere conto anche del percorso di alternanza scuola-lavoro svolto durante il triennio. La terza prova, abolita per gran parte degli istituti dal 2019, rimarrà solo in alcuni indirizzi specifici, come le sezioni Esabac, Esabac Techno, le scuole con opzione internazionale e gli istituti della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. La commissione d’esame sarà composta da: un presidente esterno, 3 docenti interni e 3 esterni, i cui nomi verranno resi noti solo a pochi giorni dall’inizio delle prove. Una delle novità di quest’anno riguarda l’alternanza scuola-lavoro, oggi chiamata Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento): per la prima volta, il completamento del monte ore è requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame. Inoltre, come previsto dalla riforma Valditara, nel caso in cui lo studente abbia preso 6 in condotta, l’esame orale prevede la presentazione di un elaborato critico su un tema di cittadinanza attiva assegnato dal consiglio di classe.

Questo è il link al motore di ricerca elaborato dal ministero dell’Istruzione e del Merito per verificare ogni disciplina e commissione di tutti gli indirizzi scolastici