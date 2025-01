Roma, prof accusato di molestie su 10 alunne assolto «perché il fatto non sussiste»

Secondo l'accusa avrebbe palpeggiato giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni

Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha assolto «perché il fatto non sussiste» un professore accusato di molestie nei confronti di 10 ragazzina. Matteo S. è un ex docente di tecnologia di un istituto cattolico di Roma Nord. Secondo l’accusa avrebbe palpeggiato tra dicembre 2022 e maggio2023 le giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Il professore 44enne, «con violenza consistita in azioni repentine e insidiose – si legge nel capo di imputazione – tali da impedire una pronta reazione di difesa e comunque mediante abuso della propria autorità, costringeva» nove alunne tra gli undici e i dodici anni «a subire atti sessuali» all’interno della scuola.

Nel giardino della scuola

Ma, spiega oggi Il Messaggero, il giudice non ha creduto alle accuse. Tra le quali c’era quella di una bambina che aveva denunciato di essere stata toccata almeno cinque volte durante la correzione dei compiti. A un’altra avrebbe messo le mani sul fondoschiena «per diversi minuti». Si parlava anche di violenze consumate nel giardino della scuola. Due le aggravanti: avere compiuto i presunti abusi all’interno dell’istituto nel quale lavorava e avrebbe approfittato di bambine che non avevano ancora compiuto 14 anni. Il docente era agli arresti domiciliari dal settembre 2023, ed era stato sospeso dall’insegnamento per un anno. La pm Maria Perna aveva chiesto tre anni di reclusione.