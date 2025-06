Maturità 2025, la caccia ai prof esterni esplode su TikTok: come funziona il mercato di informazioni per gli studenti – I video

Boom di video e trend, ma resistono ancora i gruppi Facebook, il passaparola tra amici di amici e persino file Word condivisi e aggiornabili da tutta Italia

Per la Maturità di quest’anno, c’è una nuova “arma segreta” che gli studenti usano per prepararsi: TikTok. Dopo l’annuncio dei commissari esterni di tutta Italia, la piattaforma social si è trasformata in un vero e proprio centro operativo per i maturandi, un mercato dove si intrecciano speranze, strategie e, soprattutto, informazioni (vere o presunte) sui famigerati commissari esterni. L’annuncio del ministero dell’Istruzione e del Merito è arrivato il 4 giugno e da quel momento si è scatenato il caos. Non più solo messaggi nei gruppi WhatsApp o scambi di informazioni tra amici di amici: oggi la tradizionale caccia al prof si fa a suon di video, reel e trend.

«Conoscete questo nome?»

«Inizia la caccia», «Conoscete questo nome?», «TikTok fai il tuo lavoro…», scrivono centinaia di ragazzi nei video su TikTok. Tutti cercano la stessa cosa: un indizio, un parere, un dettaglio in più su quel nome che fra qualche giorno siederà dall’altra parte del banco. Video che in pochissimo tempo diventano viralissimi proprio perché creano innumerevoli reazioni. Il sistema, infatti, sembra funzionare bene. Nei commenti, in molti rispondono a chi chiede informazioni fornendo qualche curiosità utile sui professori. «Non sopporta chi dice cose inesatte ed è fissata con i classici», è uno dei tanti commenti in risposta a una richiesta di informazioni. «Questa è la mia prof di chimica, molto precisa e severa!», scrive un altro ancora.

Dai corridoi ai file condivisi: TikTok è solo la (nuova) punta dell’iceberg

Un tempo le informazioni sui professori si trasmettevano sottovoce, tra i corridoi delle scuole. Oggi, basta uno scroll sul cellulare per scoprire in pochi secondi da quale istituto proviene un docente, quali materie insegna e se ha la fama di essere «severo ma giusto», flessibile o con qualche fissazione particolare. Gli strumenti cambiano, ma la rete di studenti che si attiva ogni anno dopo l’annuncio del ministero resta incredibilmente capillare. Secondo un sondaggio di Skuola.net condotto su un campione di mille studenti, 9 maturandi su 10 partecipano alla caccia alle informazioni sui commissari esterni. E TikTok è solo la punta dell’iceberg: resistono ancora i gruppi Facebook, il passaparola tra amici di amici che si diffonde su WhatsApp, e persino file Word condivisi e aggiornabili da tutta Italia, contenenti dettagli utili su professori da Nord a Sud. C’è chi si spinge oltre, contattando direttamente gli studenti degli istituti dove insegnano i commissari per raccogliere testimonianze dirette o cercando di ottenere informazioni tramite i propri insegnanti. E quest’anno, inevitabilmente, qualcuno proverà anche a chiedere aiuto all’intelligenza artificiale.

Come è composta la commissione della Maturità 2025

Ogni commissione d’esame è composta da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni: proprio questi ultimi sono spesso fonte di ansia per gli studenti, perché sconosciuti e quindi più imprevedibili nella valutazione, sia delle prove scritte sia del colloquio orale. Dopo la pubblicazione dei nomi, la piattaforma del ministero è andata in tilt a causa del sovraccarico di accesso, per poi riprendersi poco dopo. Per quanto riguarda le date, la Maturità prenderà il via il 18 giugno con la prima prova scritta, quella di Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Seguirà mercoledì 19 giugno la seconda prova, diversa a seconda del percorso: latino per il classico, matematica per lo scientifico, prima lingua straniera per il linguistico, e discipline di indirizzo per tecnici e professionali, come economia aziendale, inglese o tecnologie applicate.

