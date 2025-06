Maturità, l’attesa sui commissari è finita: ecco i nomi di tutti gli esterni. Parte la caccia alle informazioni sui prof: come trovarli

I maturandi di quest'anno saranno valutati da 3 docenti esterni, 3 interni, e un presidente esterno. Come funziona la piattaforma del ministero per individuare nome, materia e scuola di provenienza

L’attesa è finita. Sono stati pubblicati oggi, 4 giugno, i nominativi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2025. La conferma è arrivata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Studenti, genitori e professori possono finalmente consultare le commissioni assegnate a ciascun istituto. Comincia ufficialmente la tradizionale caccia al nome: per oltre mezzo milione di maturandi, si tratta del primo vero confronto con volti nuovi, esterni alla scuola. Una delle grandi incognite che ogni anno genera ansie e timori tra i banchi di licei, tecnici e professionali.

Come scoprire i nomi dei commissari esterni

Per cercare i tre docenti esterni della propria scuola bisogna accedere a questo link. Se vi sono molti utenti connessi nello stesso momento, sarà necessario attendere qualche minuto. La piattaforma chiede di indicare: provincia, percorso (liceo, tecnico o professionale), indirizzo scolastico (es: liceo classico) e indirizzo di esame (es: liceo classico europeo). Anche quest’anno, come già nel 2024, il sito include i nomi sia dei commissari esterni che di quelli interni, questi ultimi sono già noti da gennaio, perché designati dai consigli di classe. In totale saranno 13.900 le commissioni coinvolte, per un totale di 27.698 classi.

Le prove

Il calendario della Maturità è già fissato: si parte martedì 18 giugno con la prima prova scritta, quella di Italiano. Seguirà la seconda prova, mercoledì 19 giugno, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico si affronterà il latino, allo scientifico matematica, al linguistico la prima lingua straniera, mentre nei tecnici e nei professionali le discipline di indirizzo (come economia aziendale, inglese o tecnologie installazione e manutenzione).

Come è composta la commissione della maturità 2025

Ogni commissione è composta da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni. Gli esterni sono i più temuti: sconosciuti agli studenti, rappresentano un’incognita per il colloquio orale e la correzione della prima prova. Con la pubblicazione dei nomi, ora parte la ricerca sui social e tra conoscenti per capire che tipo di professore si troveranno di fronte: severo o indulgente, schematico o aperto al dialogo. Chissà.

