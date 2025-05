Guida completa all’esame di maturità 2025: Date, prove, voto, (consigli) e cosa cambia

Le informazioni da avere per arrivare preparati alla fatidica prova che metterà un punto al percorso scolastico di migliaia di studenti e studentesse

Manca poco al fatidico esame di maturità 2025 e, tra ansia, ripassi intensivi e ultimi consigli dei professori, gli studenti di tutta Italia si stanno preparando ad affrontare questa tappa fondamentale del loro percorso scolastico. Studenti, genitori e insegnanti devono innanzitutto segnarsi tre date in agenda:

18 giugno : prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio.

: scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. 19 giugno : seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo.

: scritta, specifica per ogni indirizzo. Prova orale: la data varia in base alla scuola e al sorteggio che viene effettuato nei mesi d’esame.

Quest’anno l’esame segue la stessa struttura del 2024, ma con qualche novità introdotta nei mesi scorsi dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Cosa trovi dentro questo pezzo:

La struttura dell’esame di maturità 2025

L’esame prevede tre momenti fondamentali:

Prima prova scritta (18 giugno):

La prima prova scritta è quella che accomuna tutti gli studenti, indipendentemente dall’indirizzo di studio. L’alunno deve scegliere tra sette tracce proposte dal ministero e svilupparle in un massimo di sei ore, con l’aiuto del solo dizionario di italiano (della lingua italiana o dei sinonimi/contrari).

Le tipologie di tracce della prima prova sono tre:

Tipologia A – Analisi del testo:

Lo studente dovrà analizzare un testo di prosa o poesia di un autore italiano. Saranno proposte due tracce tra cui scegliere. L’obiettivo della prova è valutare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione in letteratura e giudicare le competenze adatte a comprendere le caratteristiche stilistiche e grammaticali de testo.

Tipologia B – Testo argomentativo:

Sostituisce il vecchio saggio breve e prevede tre tracce su tematiche di carattere:

Artistico-letterario

Storico-filosofico

Scientifico-tecnologico

Una di queste sarà obbligatoriamente di argomento storico.

Tipologia C – Tema di attualità

Si tratta del classico tema di ordine generale, con due tracce vicine alle esperienze degli studenti.

La seconda prova scritta (19 giugno 2025):

La seconda prova cambia in base all’indirizzo di studio e riguarda una materia caratterizzante. Il Ministero stabilisce le materie ogni anno entro gennaio/febbraio e fornisce anche delle griglie di valutazione per uniformare i criteri di correzione. Quest’anno le materie sono uscite lo scorso 29 gennaio. Greco al classico, matematico allo scientifico, prima lingua al linguistico.

L’elenco completo delle materie della seconda prova

L’orale di maturità: il momento della verità

Dopo le prove scritte, si passa alla temutissima prova orale. Addio tesina: da due anni non è più parte del colloquio. Niente panico: ora la prova si basa su un approccio più dinamico e interdisciplinare. Inizia con la discussione di un argomento interdisciplinare scelto dalla commissione: un’immagine, un testo, un documento, un problema, un progetto. Segue poi:

L’esposizione dell’esperienza di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)

La correzione delle prove scritte se ritenuto necessario dai docenti

Analisi dell’elaborato di educazione civica per chi ha preso 6 in condotta

Quanto dura l’esame orale di maturità:

L’orale di maturità dovrebbe durare circa 60 minuti, ma la commissione può decidere di finire prima se ritiene di aver raccolto materiale sufficiente per valutare il voto.

Elaborato con il 6 in condotta e Pcto obbligatorio: cosa cambia

Una delle principali novità del 2025 riguarda proprio il Pcto, che diventa obbligatorio per l’ammissione all’esame. I Pcto sono i «Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento», ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro che prevede tirocini nei luoghi di lavoro. Inoltre, come previsto dalla riforma di Valditara, chi ha ottenuto un voto pari a 6/10 in condotta dovrà presentare un elaborato critico su un tema di cittadinanza attiva.

La commissione d’esame

La commissione dei professori che valuterà i maturandi è composta da:

Un presidente esterno

Tre docenti interni (ossia professori che conosci e che ti hanno seguito durante l’anno)

(ossia professori che conosci e che ti hanno seguito durante l’anno) Tre docenti esterni (insegnanti di altre scuole)

I nomi dei commissari esterni saranno svelati solo pochi giorni prima dell’inizio dell’esame.

I requisiti per essere ammessi alla maturità 2025

Per essere ammessi all’esame di Stato, bisogna soddisfare necessariamente alcuni criteri:

Avere almeno la sufficienza in tutte le materie (ma con deroga del consiglio di classe si può essere ammessi anche con alcune insufficienze, se motivate adeguatamente).

(ma con deroga del consiglio di classe si può essere ammessi anche con alcune insufficienze, se motivate adeguatamente). Avere almeno 6 in condotta (con un voto inferiore non si viene ammessi).

(con un voto inferiore non si viene ammessi). Aver rispettato il limite massimo di assenze previste dalla scuola.

previste dalla scuola. Aver partecipato alle prove Invalsi .

. Aver completato il monte ore del Pcto.

Il voto di maturità: come si calcola

Il voto finale è espresso in centesimi e deriva dalla somma:

Fino a 40 punti di credito scolastico (maturati nel triennio)

Fino a 20 punti per la prima prova scritta

Fino a 20 punti per la seconda prova scritta

Fino a 20 punti per l’orale

5 punti di bonus (a discrezione della commissione, per gli studenti più meritevoli).

Il massimo punteggio possibile è 100 e lode, mentre il minimo per superare l’esame è 60/100

Consigli finali ai maturandi per sopravvivere alla prova

Organizza lo studio: crea un calendario con i giorni che mancano e suddividi gli argomenti.

crea un calendario con i giorni che mancano e suddividi gli argomenti. Allenati con le simulazioni: le prove degli anni passati sono una risorsa preziosa per capire quale tipologia di prova è più adatta alle tue competenze.

le prove degli anni passati sono una risorsa preziosa per capire quale tipologia di prova è più adatta alle tue competenze. Fai delle pause: il cervello ha bisogno di ricaricarsi

il cervello ha bisogno di ricaricarsi Non trascurare il sonno : le nottate in bianco fanno pochi miracoli

: le nottate in bianco fanno pochi miracoli Abbi fiducia di te e delle tue competenze anche quando ti sembra che la mente non ricorda più nulla.

Ai maturandi: buona fortuna dalla redazione di Open!