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Spray al peperoncino in una scuola di Milano, aria irrespirabile prima delle lezioni: «Quattro studenti in ospedale»

12 Maggio 2026 - 11:24 Alba Romano
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I vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) nella scuola professionale “Unione Artigiani” di via Antonini per la presenza di una sostanza urticante
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Spray al peperoncino in una scuola professionale di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti all’istituto Unione Artigiani di via Antonini insieme al nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dopo la segnalazione della presenza di una sostanza urticante all’interno dell’edificio, poco prima dell’inizio delle lezioni.

Dieci malori, 4 studenti in ospedale

Una decina gli studenti coinvolti. Quattro di loro hanno accusato malori più significativi e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 per accertamenti e cure mediche. Secondo le prime ipotesi, l’episodio sarebbe stato causato dalla dispersione di spray al peperoncino.

Foto copertina: Immagine d’archivio

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