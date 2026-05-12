Spray al peperoncino in una scuola di Milano, aria irrespirabile prima delle lezioni: «Quattro studenti in ospedale»

I vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) nella scuola professionale “Unione Artigiani” di via Antonini per la presenza di una sostanza urticante

Spray al peperoncino in una scuola professionale di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti all’istituto Unione Artigiani di via Antonini insieme al nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dopo la segnalazione della presenza di una sostanza urticante all’interno dell’edificio, poco prima dell’inizio delle lezioni.

Dieci malori, 4 studenti in ospedale

Una decina gli studenti coinvolti. Quattro di loro hanno accusato malori più significativi e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 per accertamenti e cure mediche. Secondo le prime ipotesi, l’episodio sarebbe stato causato dalla dispersione di spray al peperoncino.

Foto copertina: Immagine d’archivio