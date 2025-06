Quali sono le differenze tra laurea triennale, magistrale e master. Quale percorso scegliere e come accedervi

Tutte le informazioni per orientarsi al meglio nella scelta del percorso di studio all'università

Terminata la scuola secondaria di secondo grado con l’esame di maturità, tutte le studentesse e gli studenti che hanno intenzione di proseguire i loro studi si trovano di fronte ad una scelta importante: quale percorso di laurea scegliere? Sebbene ogni futura matricola abbia le proprie inclinazioni personali in merito al campo di studi, in questo articolo proveremo a fare un po’ di chiarezza tra le varie opzioni che offrono le università italiane e su quali siano le differenze tra una laurea triennale, una magistrale, una magistrale a ciclo unico e un master.

Laurea triennale

La laurea triennale, o più precisamente laurea di primo livello, è la prima porta d’accesso al mondo universitario. Nell’arco di tre anni, i corsi puntano a fornire una conoscenza di base in un determinato campo, senza approfondire in maniera specifica gli argomenti. Sebbene sia a tutti gli effetti spendibile nel mondo del lavoro e anche per la partecipazione ad alcuni concorsi pubblici, il titolo di laurea triennale è pensato per offrire delle basi da perfezionare poi con un titolo magistrale.

Nell’ordinamento italiano le lauree, sia triennali che magistrali sono classificate in classi di laurea, ossia dei raggruppamenti di corsi di laurea con obiettivi e insegnamenti affini. Le classi di laurea triennali sono identificabili con un codice alfanumerico. Ad esempio, le lauree in Filosofia e in Studi Filosofici e Storici rientreranno entrambe nella classe L-05, quella che identifica la classe delle lauree in filosofia. Generalmente i corsi di studio prevedono dai 23 ai 30 esami per un totale di 180 Cfu, ossia i crediti formativi universitari. Questi ultimi sono lo strumento che le università adottano per quantificare il carico di lavoro richiesto allo studente per ogni attività.

L’esame finale consisterà nella stesura di un elaborato di tesi di circa 40 pagine, ma anche questo può variare per ogni ateneo. Il costo di una laurea triennale è commisurato alla situazione economica di ciascun studente, con le tasse che vengono stabilite in base all’Isee dichiarato. Ogni ateneo offre però delle borse di studio che tengono conto sia del merito che della situazione economica.

Come accedere a un corso di laurea triennale

Per accedere a qualsiasi corso di laurea triennale il requisito minimo è il diploma di scuola superiore. Se state pensando di iscrivervi all’università, è importante verificare per tempo quali siano le modalità di accesso ad un corso, perché potrebbero variare da ateneo ad ateneo. Generalmente le opzioni sono due:

Corsi ad accesso libero: per iscriversi è sufficiente compilare l’immatricolazione e, in alcuni casi, sottoporsi ad una prova non selettiva, detta Tolc, per verificare la preparazione iniziale. Sarà possibile immatricolarsi a prescindere dal risultato ottenuto, ma in base al punteggio potrebbero essere assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (Ofa)

per iscriversi è sufficiente compilare l’immatricolazione e, in alcuni casi, sottoporsi ad una prova non selettiva, detta Tolc, per verificare la preparazione iniziale. Sarà possibile immatricolarsi a prescindere dal risultato ottenuto, ma in base al punteggio potrebbero essere assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (Ofa) Corsi ad accesso programmato locale: dato il numero limitato di posti è necessario sottoporsi a un test di selezione dal quale verrà stilata una graduatoria. Per potersi immatricolare, la posizione in graduatoria dovrà essere all’interno dei posti disponibili, anche a seguito degli scorrimenti. Le modalità del test possono variare a seconda dei corsi di studi e generalmente sono indicate nel sito web dell’ateneo.

Laurea magistrale

La laurea magistrale, detta anche laurea di secondo livello, dura due anni e consente di completare il percorso formativo avviato con la laurea triennale. I percorsi di studi sono caratterizzati da maggiore grado di personalizzazione, con numerose opzioni di corsi a scelta. Ha un’impostazione più specialistica e prepara all’ingresso nel mondo del lavoro con competenze avanzate oppure all’eventuale prosecuzione del percorso accademico. Anche le lauree magistrali sono identificate con un codice alfanumerico (LM-//). Il percorso di studi si compone di 120 Cfu e in questo rivestono grande importanza il tirocinio e l’elaborato finale.

Come accedere a un corso di laurea magistrale

Per accedere a un corso di laurea magistrale è necessario aver conseguito la laurea triennale in un percorso affine. In altri termini, nei requisiti di ammissione a un corso saranno specificate le classi di laurea che sono accettate senza riserva e gli altri percorsi di studio che invece dovranno presentare specifici insegnamenti da integrare. Per alcune lauree magistrali è richiesto il superamento di una prova selettiva mentre per tutte è indicato un voto minimo conseguito alla triennale per accedere. Nel caso in cui a uno studente manchi solamente la discussione della tesi triennale o comunque sia in procinto di laurearsi, è comunque possibile iscriversi ad una laurea magistrale tramite la pre-immatricolazione.

Laurea magistrale a ciclo unico

La laurea magistrale a ciclo unico è un percorso universitario che unisce in un unico ciclo la formazione di base e quella specialistica, senza distinzione tra triennale e magistrale. La sostanziale differenza tra una laurea triennale e una magistrale a ciclo unico è nella durata: quest’ultima può variare dai 5 ai 6 anni, a seconda del corso, e comporta l’acquisizione di 300 o 360 Cfu. In Italia il numero di lauree magistrali a ciclo unico è limitato, solamente sette, e generalmente hanno dei percorsi di studio standardizzati a livello nazionale. Oltre alle basi teoriche in questi corsi è riservata molta importanza ai tirocini e all’esperienza sul campo.

Quali sono in Italia le lauree magistrali a ciclo unico

Medicina e Chirurgia (6 anni)

Odontoiatria (6 anni)

Medicina Veterinaria (5 anni)

Architettura e ingegneria edile (5 anni)

Giurisprudenza (5 anni)

Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (5 anni)

Scienze della formazione primaria (5 anni)

Come accedere a un corso di laurea magistrale a ciclo unico

Come nel caso delle lauree triennali, per accedere è sufficiente aver conseguito il diploma. A differenza delle lauree triennali, le magistrali a ciclo unico sono tutte a numero chiuso, a eccezione di Giurisprudenza, e prevedono un test di ammissione nazionale, in cui i posti disponibili sono determinati dalle esigenze del paese. A seguito dell’ultima riforma dell’università, i test nazionali per i corsi di Medicina e Chirurgia non si terranno prima dell’inizio delle lezioni, ma tra la metà di novembre e dicembre. Tutti gli studenti interessati avranno la possibilità di iscriversi ai primi mesi di lezioni per poi sostenere tre prove scritte che li inseriranno in delle graduatorie nazionali.

Master

Il master universitario è un percorso di formazione post-laurea che può essere di primo livello (accessibile con laurea triennale) o di secondo livello (accessibile con laurea magistrale o a ciclo unico). Non va confuso con la laurea magistrale: non è un titolo accademico che permette l’accesso al dottorato di ricerca, ma ha un taglio più pratico e professionalizzante. L’offerta formativa dei master varia sensibilmente nelle università italiane, poiché spesso sono associati ai percorsi accademici già consolidati. I master hanno abitualmente una durata di 1-2 anni e si avvalgono della presenza di professionisti del settore e collaborazioni con aziende o enti attinenti al settore di studio. I master universitari non vanno confusi con i master professionalizzanti, questi ultimi sono offerti da enti privati. Il costo di quelli universitari si aggira tra i 3.000€ e 10.000€, con la possibilità di accedere alle borse di studio. I master erogati da enti privati variano sensibilmente a seconda della durata, dei posti disponibili e dell’ente che lo eroga.

Come accedere a un master universitario

Per accedere a un master di primo livello serve una laurea triennale, per quelli di secondo livello è necessaria una laurea magistrale o a ciclo unico. Le modalità di selezione sono generalmente un colloquio conoscitivo o un test di ingresso se i posti a disposizione sono limitati.

Differenze tra triennale, magistrale e master

Per concludere possiamo sintetizzare le differenze tra un corso di laurea triennale, una magistrale, una magistrale a ciclo unico e un master così:

Laurea triennale

Durata: 3 anni

Cfu: 180

Ad accesso libero o programmato locale

Offre conoscenze di base in un campo di studi

Laurea magistrale

Durata: 2 anni

Cfu: 120

Ad accesso libero o programmato locale

Studio approfondito e specialistico di un campo di studi

Laurea magistarle a ciclo unico

Durata: 5 o 6 anni

Cfu: 300 o 360

Ad accesso programmato nazionale ad eccezione di Giurisprudenza

Conoscenze di base e specialistiche

Master