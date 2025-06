Università, la beffa italiana per i ricercatori vincitori del bando europeo: «Così lo Stato mi premia con la precarietà»

Chiara Suanno, biologa molecolare e vincitrice del bando Marie Curie, denuncia a Open gli effetti della nuova norma «introdotta in corso d’opera solo dopo aver inviato la partecipazione al bando»

Quando a febbraio 2025 Chiara Suanno, ricercatrice in biologia molecolare, ha ricevuto la comunicazione della sua vittoria nella competizione europea «Marie Curie – Global Postdoctoral Fellowship», ha pensato che finalmente fosse arrivato il momento della svolta per la sua carriera. Con un progetto in vista tra Nottingham, Zurigo e un ritorno in Italia, si aspettava che le venisse proposto un contratto da Ricercatrice Tenure-Track (noto come Rtt): una posizione a tempo determinato, non rinnovabile, che prevede la possibilità di accedere al ruolo di professore associato. In altre parole, l’inizio di una carriera più stabile nel mondo della ricerca. E invece, la doccia fredda: nessuna stabilizzazione in vista, «solo un nuovo contratto precario», denuncia lei, «introdotto in corso d’opera solo dopo aver inviato la partecipazione al bando».

Per questo, Chiara Suanno, assieme ad altri vincitori e vincitrici del bando Marie Curie, ha scritto una lettera pubblica aperta contro l’emendamento Occhiuto-Cattaneo del Dl Pnrr Scuola, che da oggi è diventato legge. Nel mirino dei ricercatori c’è l’introduzione di due nuove figure contrattuali: l’incarico di ricerca e l’incarico post-doc, presentate dal governo proprio come una risposta alle esigenze dei vincitori Marie Curie, ma ritenute da questi ultimi strumenti di ulteriore precarizzazione. «Hanno reintrodotto figure fortemente precarie per pagarci poco o niente», hanno denunciato oggi i ricercatori in protesta davanti a Montecitorio con maschere bianche in volto e un cartellone firmato da oltre 2mila docenti, assegnisti di ricerca e ricercatori.

Protesta davanti a Montecitorio di ricercatori precari, Roma, 3 giugno 2025

Il nodo della denuncia della ricercatrice

«Abbiamo vinto un bando europeo prestigioso, molto selettivo, e pensavamo fosse l’inizio di un percorso verso una posizione stabile. Invece, ci hanno offerto un nuovo tipo di contratto precario, creato solo dopo la nostra vittoria e senza alcuna prospettiva di carriera», racconta a Open Chiara Suanno, ricercatrice e vincitrice del bando Marie Curie. Suanno si riferisce al cosiddetto contratto di ricerca, introdotto dopo l’abolizione dell’assegno di ricerca, che in Italia era finora lo strumento principale per inquadrare i giovani ricercatori. La sua eliminazione aveva già suscitato preoccupazione nella comunità scientifica, compreso il premio Nobel Giorgio Parisi, che aveva avvertito: senza un contratto formale, i ricercatori italiani non possono partecipare ai bandi europei Marie Curie. Per rispondere a questo allarme, il governo ha introdotto due nuove forme contrattuali nel Dl Pnrr: l’incarico di ricerca e l’incarico post-doc. Ma, paradossalmente, proprio i ricercatori a cui erano destinate sembrano ora contestarle. «Ci erano già state prospettate soluzioni contrattuali più dignitose, anche se non perfette. Va precisato che il problema sollevato da Parisi riguardava i dottorandi. Ma ci sono molte altre categorie di ricercatori coinvolti nei bandi europei e, per molti di noi, i nuovi contratti rappresentano solo un passo indietro», chiarisce Suanno.

«Promesso un contratto al bando, ne è arrivato un altro dopo»

«Per me, c’era la possibilità concreta di essere inquadrata come Rtt, invece mi contrattualizzeranno come contratto di ricerca. E l’ho saputo dopo aver vinto il bando», spiega. «Quando ho fatto il bando, le opzioni di contratto erano l’assegno e l’Rtt. Considerato che io non potevo più rientrare negli assegni, l’opzione più logica doveva essere l’Rtt. A febbraio, quando ho fatto il bando, il contratto di ricerca c’era per legge, ma non sembrava applicarsi al nostro caso perché il decreto del 2022 escludeva le Global Fellowship da 36 mesi. Ora, invece, sarò contrattualizzata come contratto di ricerca».

Il nodo della questione fiscale

A complicare ulteriormente la situazione, secondo Chiara Suanno, c’è anche una questione fiscale. Le borse Marie Curie Global Fellowship prevedono che i ricercatori trascorrano fino a due anni all’estero, in istituzioni ospitanti scelte per il loro valore scientifico. Per permettere ai ricercatori di sostenere il costo della vita in questi Paesi – nel suo caso Svizzera e Regno Unito – l’Unione europea adegua gli stipendi al livello locale. «Lo Stato italiano, però, tassa comunque questi compensi come se fossero percepiti in Italia, ignorando le differenze di costo e potere d’acquisto», denuncia la ricercatrice. «Il risultato è che ci applicano un’Irpef altissima e in molti casi, una volta tassato, lo stipendio che riceviamo all’estero scende al di sotto del salario minimo locale. L’Europa ci fornisce le risorse per vivere dignitosamente, ma lo Stato italiano le riduce con la tassazione. E all’estero ci troviamo a vivere con meno del necessario, senza nemmeno poter integrare il reddito con altre mansioni, perché le regole lo vietano». Per questo motivo, la biologa, come molti altri ricercatori, chiedono l’introduzione di «un contratto unico, chiaro e dignitoso per chi lavora nella ricerca, insieme a una revisione del regime fiscale per chi svolge periodi di lavoro all’estero previsti nei bandi europei».