A scuola salta la corrente, la ruba la bidella che occupa la casa del custode. Le minacce del marito agli esami di terza media: il caso nell’istituto romano

A Morena la preside denuncia «dispetti e minacce giornalieri» da parte di una collaboratrice scolastica e suo marito, presunto invalido. I due occupano la casa accanto alla scuola, da cui scroccano l'energia elettrica. E non c'è modo di farli andare via

L’ultimo blackout alla scuola Rodari di Morena, appena fuori il Raccordo di Roma, è avvenuto lo scorso venerdì, proprio mentre si stavano svolgendo gli esami di terza media. Ancora una volta la colpa sarebbe stata della bidella, che con suo marito occupa abusivamente la casa accanto alla scuola. E con l’arrivo dell’estate si sa, in casa fa troppo caldo e il condizionatore diventa l’unica salvezza. Peccato però che la casa occupata dalla collaboratrice scolastica scrocchi l’energia elettrica direttamente dalla scuola, appunto provocando continue interruzioni di corrente.

La casa occupata dalla bidella e il marito

La casa occupata dalla bidella una volta era abitata da un custode della scuola. Almeno fino al 2008, quando la donna e suo marito hanno deciso di trasferirsi all’interno, senza averne ovviamente il diritto. Come racconta il Messaggero, sono anni che la scuola tenta di tornare in possesso di quella casa. Secondo un report del 2023, a Roma sarebbero occupate abusivamente 300 case su 500 scuole e istituti comprensivi.

Il blackout durante gli esami di terza media

Il problema per la scuola Rodari di Morena sarebbe quello di gestire i consumi elettrici. La casa della bidella richiede parecchia energia durante l’estate, mandando in tilt il contatore. Solo negli ultimi 10 giorni, tre volte è saltata la corrente. Fino allo scorso venerdì, quando erano in corso gli orali degli esami di terza media. Cinque candidati si sono dovuti fermare e aspettare qualche ora prima di poter essere interrogati.

Gli insulti del marito della bidella e il contatore forzato

Il tutto mentre il marito della bidella, apparentemente in stato di alterazione, insultava e minacciava la dirigente scolastica. La preside si era azzardata a chiamare gli elettricisti comunali e con loro i carabinieri per gestire la reazione dell’uomo, che per ore ha di fatto tenuto in ostaggio docenti e alunni all’interno della scuola, prima che si calmasse. I tecnici hanno ripristinato la corrente e imposto una limitazione di consumi al quadro elettrico, a sua volta chiuso con lucchetti. Ma la mattina dopo, la corrente a scuola non c’era di nuovo. Segno che nella notte la corrente era di nuovo saltata. Già in passato alla coppia era stato imposto un contatore dedicato alla casa. Ma non era mai stato impostato, perciò la coppia ha sempre sfruttato la corrente a carico della scuola.

«Non sappiamo più come fare»

La dirigente Angela Palmentieri ormai non sa più che cosa fare. La coppia è stata denunciata «ma sono ancora lì». A complicare la situazione ci sarebbe anche un certificato di invalidità dell’uomo. Uno stato però che pare non gli impedisca di insultare e minacciare i dipendenti della scuola.

Foto di copertina: da Google Maps